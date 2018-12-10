Понедельник, 10 Декабря 2018 19:06

АрмИнфо. Предвыборный блок "Мы", набравший 2% голосов избирателей на состоявшихся накануне выборах в Национальное Собрание Армении, выразил свое сожаление тем обстоятельством, что предвыборная кампания в стране проходила в отсутствии содержательной идеологической и программной борьбы.

Как говорится в поступившем в АрмИнфо заявлении блока, в результате этого граждане страны получили однополярный парламент, что никак нельзя рассматривать позитивно с точки зрения дальнейшего развития страны.

И, вместе с тем, блок отмечает, что впервые за 20 лет в стране прошли выборы, где взятки и фальсификации не оказали какого-либо влияния на их результаты, не было существенных нарушений и инцидентов. Политический блок выразил благодарность своим избирателям и пообещал, что продолжит работать на благо граждан страны.