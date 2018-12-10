Понедельник, 10 Декабря 2018 18:19

АрмИнфо. Партия "Сасна Црер" выступила с заявлением в связи с прошедшими 9 декабря досрочными выборами в парламент. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Согласно источнику, в заявлении, в частности, говорится: "Досрочные выборы в парламент были прогрессом, и шагом вперед по установлению в Армении демократического общества на пути к национальной государственности. Голосование, несмотря на его результаты, было прозрачным и свободным, и народ Армении смог свободно выразить свою волю.

Однако, в тоже время необходимо отметить, что на результат выборов в значительной мере повлиял ряд факторов, который был обусловлен тем, что в Избирательном кодексе и в Законе о партиях не было осуществлено изменений. В результате произошла неравная конкуренция между силами, участвующими в выборах, и олигархией, воспользовавшейся возможностью, участвовавшей в них и частично вновь попавшей в парламент. В результате мы должны отметить, что выборы нельзя в полной мере назвать справедливыми. Представители партии поздравляют блок "Мой шаг" с победой и желают дальнейших успехов", - говорится в заявлении партии.

Отметим, что "Сасна Црер" набрала 1,82% голосов.