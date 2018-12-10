Понедельник, 10 Декабря 2018 18:17

АрмИнфо. В Армении до сих пор не было таких выборов, как 9 декабря. Об этом заявила руководитель наблюдательской миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) Урсула Гацек 10-го декабря в ходе встречи с журналистами.

По ее словам, на парламентских выборах в Армении были соблюдены основополагающие права и свободы человека. Всем политическим силам были предоставлены равные условия на ТВ. "В ходе прошедших выборов не было преследования в отношении кандидатов в депутаты и избирателей. Мы всегда готовы помочь Армении устранить существующие недостатки. Я могу с уверенностью сказать, что в Армении до сих пор не было таких выборов", - сказала она. По ее словам, большинство избирателей поддержало власть, и такое доверие обязывает.

Депутат Европарламента, глава наблюдательской миссии в Армении от законодательного органа ЕС Хейди Хаутала, в свою очередь заявила, что, несмотря на то, что у партий и ЦИК было мало времени для подготовки к выборам, они провели выборы на очень высоком уровне. "Каждый смог выразить свою волю. В прошлом отчете (о предыдущих выборах, ред.) мы говорили о давлениях на избирателя и раздаче денег. Но вчера всего этого не было", - отметила она.

Представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Нагима Ланджри, коснувшись гендерного равноправия в избирательных процессах, выразила желание видеть больше активности среди женщин в ходе предвыборной агитации. "Хотелось бы увидеть реформы, которые бы стимулировали большую вовлеченность армянских женщин в политические процессы в стране", - заявила она. Вместе с тем, представитель ПАСЕ Александр Посиеж считает, что власти Армении должны работать над укреплением демократии в стране. По его словам, доклад организации будет представлен в январе 2019 года.