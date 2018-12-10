Понедельник, 10 Декабря 2018 17:43

АрмИнфо. Впервые за долгое время в Армении состоялись свободные, конкурентные и созвучные с демократическими нормами выборы. Такое мнение в ходе пресс-конференции 10 декабря выразила директор антикоррупционного центра Transparency International Сона Айвазян, ссылаясь на результаты мониторинга организации <Независимый наблюдатель> по итогам внеочередных парламентских выборов РА.

Она пояснила, что для мониторинга были выбраны 300 избирательных участков по всей Армении, что составляет только 15% от общего количества. Однако, по ее словам, полученные данные отражают общую картину состоявшегося накануне голосования. <Наблюдатели беспрепятственно осуществили свою миссию на 98-99% избирательных участках>, - добавила она. Айвазян подчеркнула, что впервые избиратели говорили об отсутсвии давления со стороны представителей политсил. Основной проблемой, препятствующей голосованию, по словам директора антикоррупционного центра, было то, что в 48% избирательных участков отсутствовали условия для доступа лиц, имеющих ограниченные возможности.

<Выборы проходили в мирной атмосфере, в целом, созвучно с законом. Согласно наблюдениям были выявлены проблемы, связанные с качеством работы избирательных комиссий, но в общем плане это не сказалось на процесс выборов>, - отметила Айвазян.

Она пояснила, что в это раз, в связи с изменением методологии мониторинга, основной акцент был поставлен на существенные нарушения, которые могли бы подействовать на результаты голосования. В этом ключе она отметила, что в целом зарегистрировано 107 случаев нарушений на избирательных участках, в частности, касающихся присутствия посторонних людей, нарушения тайны голосования, попыток повторного, направленного голосования, давлений и т.д.

В свою очередь председатель гюмрийского клуба журналистов <Аспарез> Левон Барсегян рассказал: <В этот раз, как и во время выборов в Совет старейшин Еревана не было зафиксировано системных массовых нарушений, фальсификации, избирательных взяток, скопления перед избирательными участками, давления посредстовм административных ресурсов, системного бездействия правоохранительных органов, что ранее имело место в значительных объемах>. Вместе с тем он поддержал мнение Айвазян, отметив, что в целом на избирательных участках царила мирная атмосфера.

Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц отметил, что за 30 лет состоявшиеся накануне парламентские выборы являются наиболее приближенными к демократическому и свободному голосованию, в частности с точки зрения зарегистрированных нарушений. Вместе с тем он подчеркнул, что с точки зрения использования административного ресурса парлментские выборы этого года не сопоставимы с выборами 2017 года.

В завершение, глава общественной организации <Союз информированных граждан> Даниел Иоаннисян, говоря о зарегистрированных нарушениях, отметил, что абсолютно все кандидаты в НС вели пропаганду в социальных сетях тогда, когда уже было не позволено.

Отметим, что в рамках инициативы <Акантес>, которая вела наблюдения в ходе внеочередных парламентских выборов РА , состоявшихся 9 декабря с.г. приняли участие 581 наблюдатель, которые работали на 300 избирательных участках. В работе миссии участвовали 52 мобильные команды и 41 территориальный наблюдатель. Мобильные команды посетили 503 избирательных участков. Наблюдательному процессу содействовали 30 юристов и столько же операторов.