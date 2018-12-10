Понедельник, 10 Декабря 2018 17:32

АрмИнфо. "По итогам внеочередных парламентских выборов АРФ "Дашнакцутюн" не будет представлена в Национальном Собрании Армении 7-го созыва. Это поражение, но не нашего избирателя>, - говорится в заявлении АРФД.

В этом поражении, согласно сообщению, партия видит следующее: избиратель сегодня отдал свой голос личности, но не идее и программе; весомая часть принявших участие в выборах избирателей сегодня сконцентрирована на образе "внутреннего врага" и поразительным образом спокойна на фоне внешних и внутренних угроз; подходы АРФД сегодня воспринимаются меньшинством; арцахский фактор не удостаивается должного внимания в политической повестке дня; формируется Национальное Собрание без четкого идеологического и национального облика.

Помимо этого, как говорится в заявлении АРФД, эта короткая агиткампания была важной также тем, что партия получила реальное представление об армии сторонников, которые примут участие в ее борьбе. <Эта армия малочисленна, но реальна, ее решение - четкое, а не модное, и продиктовано только внутренним убеждением и ясным сознанием. Ни одного бессознательного голоса, ни одного случайного человека>, - заявляет АРФД. Вместе с тем, АРФ <Дащнакцутюн> считает, что смогла вступить в дискуссию, озвучить свои опасения, противостоять опасным тенденциям, приводить свои аргументы. <На данный момент наше слово не нашло широкого восприятия и было недооценено, но нам удалось показать ситуацию с забытой всеми стороны, создав возможность думать и анализировать, пробудить бдительность. Со временем наши беспристрастные граждане, обеспокоенные судьбой своей родины и правильно понимающие важность проблемы Арцаха, сопоставят ежедневно поступающие новости с нашими опасениями и поймут, о чем мы говорили, били тревогу>, - указывается в заявлении.

Члены АРФД благодарят своего избирателя. <Закрывается эта страница истории и открывается новая. Мы вступаем в эту новую историю с общенациональной сплоченной структурой, нашей мечтой о будущем и с решимостью бороться>, - отмечается в заявлении АРФ <Дашнакцутюн>.

Напомним, что накануне в Армении прошли внеочередные парламентксие выборы. В них принимали участие 9 политических партий и 2 блока. Сегодня днем Центральная избирательная комиссия обобщила предварительные итоги состоявшихся накануне внеочередных парламентских выборов. В парламент прошли 3 политические силы: "Мой шаг", - 884456 избирателей или 70,43% голосов, на втором - партия "Процветающая Армения" - 103 824 голосов или 8.27%, а на третьем - <Просвещенная Армения> - 80 024 избирателя или 6.37%. Партия АРФД оказалась а аутсайдерах - 48 811 избирателей или 3.89%.