Понедельник, 10 Декабря 2018 17:27

АрмИнфо. Будущее Армении, как государства, зависит от реформ, которые будут проведены в стране новым правительством. Об этом 10 декабря на пресс-конференции заявил президент Научного общества кавказоведов, эксперт ИМЭМО РАН им.

Е.М.Примакова Александр Крылов.

"Если к весне ситуация в стране не улучшится, а напротив, ухудшится, то мы можем ожидать новых политических потрясений. Кроме того, как мы знаем, перед Арменией стоит важная задача, предотвратить эмиграцию. Безусловно, данная проблема существует в ряде других стран - та же Прибалтика, и Болгария, но у них нет конфликтов с другими странами в регионе. Поэтому рост эмиграции может привести к катастрофическим последствиям", - отметил эксперт. В этой связи заявил Крылов, необходимо провести реформы, которые улучшили бы ситуацию в стране. "Для осуществления подобного широкого сектора реформ необходимы денежные вливания. Появляется вопрос, откуда их достать. Вряд ли Европейский союз станет выделять для реформ деньги, но даже если и станет, то гораздо меньше, чем для этого требуется. Россия тоже вряд ли сможет финансировать реформы в Армении, на это есть 2 причины - во-первых, из-за напряженных отношений России с Западом, а во-вторых, у нас тоже весьма ограниченные возможности. Есть также Китай, но насколько совпадут интересы этих двух стран, сложно сказать. Как мы видим, единственной возможностью для Армении является раскулачивание олигархов, другой вопрос, насколько удачно удастся осуществить данный сценарий", - подчеркнул эксперт.