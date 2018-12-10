|Пашинян поздравил народ Армении с проведением уникальных и беспрецедентных для страны свободных и справедливых выборов
|АНК: Главным достижением революции стало то, что народ Армении вновь стал ключевым игроком в политических процессах
|Игорь Додон: Надеюсь, что после стабилизации ситуации в стране отношения между Молдовой и Арменией выйдут на новый этап
|Ко Дню защиты прав человека Министерство обороны организовало ряд мероприятий
|Америабанк запускает новую услугу - дистанционное открытие СМАРТ-счета
|Блок "Мы" выразил сожаление, что страна получила однополярный парламент
|Партия "Сасна Црер" выступила с заявлением в связи с прошедшими 9 декабря досрочными выборами в парламент
|БДИПЧ ОБСЕ: В Армении до сих пор не было таких выборов, как 9 декабря
|Экспертное сообщество: Впервые за долгое время в Армении прошли свободные выборы
|АРФД: Партия получила реальное представление об армии сторонников, которые примут участие в ее борьбе
|Александр Крылов: Будущее Армении, как государства, зависит от реформ, которые будут проведены в стране новым правительством
|Командующий армяно-российской объединенной группировкой войск примет участие в оперативно-мобилизационных сборах в Екатеринбурге
|Андрей Арешев: Не стоит преувеличивать влияние Роберта Кочаряна на политическую жизнь в Армении
|РПА: Парламентские выборы были демократическими по форме, но не по содержанию
|Александр Крылов: Если Никол Пашинян будет использовать свой рейтинг для решения карабахского вопроса в ущерб Армении, это будет политическим самоубийством
|Новобранцы российской военной базы в Армении осваивают новые БЛА
|Давид Тоноян и Сергей Копыркин обсудили вопросы сотрудничества
|Политические силы Армении выступили с заявлениями относительно прошедших выборов
|По результатам выборов Бако Саакян поздравил Никола Пашиняна
|Александр Крылов: В Армении закончился период двоевластия
|"Просвещенная Армения" в новом парламенте будет "цивилизационной оппозицией"
|Наблюдательская миссия ОБСЕ считает, что внеочередные выборы в парламент прошли в свободных условиях и пользовались широким доверием народа
|ЦИК Армении обобщила предварительные итоги внеочередных парламентских выборов
|Америабанк выступил с новшеством - бесконтактные платежи через Visa Pay Sticker
|Блок "Мой шаг": Отмахнуться от требований народа мы не сможем. Народ этого просто не позволит.
|Международные наблюдатели от МПА СНГ: Внеочередные выборы в парламент проведены в соответствии с Конституцией и ИК Армении
|Президент Армен Саркисян выступил с заявлением в связи с прошедшими в Армении досрочными парламентскими выборами
|Журналистские организации Армении призывают новые власти создать более благоприятные условия для свободной деятельности СМИ
|Рейтинговые кандидаты от правящего блока также с большим отрывом победили своих оппонентов из других сил
|Дунья Миятович: Геноциды продолжаются и все это на глазах мирового сообщества
|Никол Пашинян эмоционально прокомментировал результаты парламентских выборов
|Спецпредставитель генсека ООН: Необходимо прививать уважение к многообразию. Большая часть конфликтов в основе таит неуважение к многообразию
|И.о. премьер-министра РА об инициативе "Свободу президенту": Любая политическая сила имеет право на проведение мирных шествий и демонстраций
|Бако Саакян поздравил арцахцев с Днем референдума
|В новом парламенте Армении вместо 105 депутатов будет 132
|И.о. премьер-министра РА: При проведении в Армении справедливых выборов РПА ни в одних из них не получила бы необходимых голосов.
|Армен Саркисян участникам глобального форума: Добро пожаловать в Армению, которая смогла победить величайшее преступление Геноцида
|И.о. премьер-министра РА: В Армении завершился лишь первый этап "бархатной революции"
|В Ереване открылся третий глобальный форум "Против преступления геноцида"
|Никол Пашинян: Наличие абсолютного большинства в НС Армении позволит повысить эффективность деятельности парламента
|Блок "Мой шаг", партии "Процветающая Армения" и "Просвященная Армения" прошли в парламент Армении нового созыва
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 786 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 501 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 435 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 289 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 134 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 42 избирательных участков
|Предварительные итоги голосования стали причиной паники и упаднических настроений у большинства участников гонки
|Полномочные структуры подвели итоги полученных сигналов о нарушениях в ходе голосования
|Роберт Кочарян не проголосовал на досрочных парламентских выборах
|ЦИК: По данным ЦИК больше всего денег на предвыборную агитацию потратил правящий блок "Мой шаг" - 268.590.708 драмов
|Явка на парламентских выборах Армении сравнима со швейцарской, остается приблизить стандарты жизни
|Чешская Полиция: Племянник третьего президента Армении находится в заключении, пока не будут определены дальнейшие процессуальные действия
|Явка на досрочных парламентских выборах в Армении была беспрецедентно низкой, она составила 48,63%
|Митчелл: Соединенные Штаты, со своей стороны, будут продолжать поддерживать ОБСЕ и ее всеобъемлющий подход к обеспечению безопасности
|Армен Ашотян Николу Пашину: Как оказалось, метод "Газелей" оказался действеннее, чем идеалы революции
|В Армении завершилось голосование на досрочных парламентских выборах
|Омбудсмен, Министерство обороны, Следственный комитет и "Независимый наблюдатель" обнародовали ряд нарушений в ходе досрочных выборов
|ЦИК: По состоянию на 17:00 явка избирателей составила 39,54%
|ЦИК РА: Сообщения о нарушениях в ходе внеочередных парламентских выборов в основном поступают из средств массовой информации
АрмИнфо. Второй президент Армении является опытным политическим бойцом, однако, не следует преувеличивать его влияние на политическую жизнь в Армении. Об этом 10 декабря на пресс-конференции заявил старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа института Востоковедения РАН Андрей Арешев.
Он отметил, что не стоит связывать арест Роберта Кочаряна с проведением досрочных выборов в Армении, так как второй президент Армении не принимал участия в них. "Кроме того, так или иначе блок Пашиняна, пользующийся популярностью, набрал бы большинство голосов. Так что линия Кочаряна, во внутриполитических процессах в Армении отдельная, и в ней возможны различные процессы", - подчеркнул эксперт.
Арешев также заметил, что Кочарян был вовлечен в политику волей обстоятельств, фактически он был вынужден вернуться на политическую арену Армении.
|Пашинян поздравил народ Армении с проведением уникальных и беспрецедентных для страны свободных и справедливых выборов
|АНК: Главным достижением революции стало то, что народ Армении вновь стал ключевым игроком в политических процессах
|Игорь Додон: Надеюсь, что после стабилизации ситуации в стране отношения между Молдовой и Арменией выйдут на новый этап
|Ко Дню защиты прав человека Министерство обороны организовало ряд мероприятий
|Америабанк запускает новую услугу - дистанционное открытие СМАРТ-счета
|Блок "Мы" выразил сожаление, что страна получила однополярный парламент
|Партия "Сасна Црер" выступила с заявлением в связи с прошедшими 9 декабря досрочными выборами в парламент
|БДИПЧ ОБСЕ: В Армении до сих пор не было таких выборов, как 9 декабря
|Экспертное сообщество: Впервые за долгое время в Армении прошли свободные выборы
|АРФД: Партия получила реальное представление об армии сторонников, которые примут участие в ее борьбе
|Александр Крылов: Будущее Армении, как государства, зависит от реформ, которые будут проведены в стране новым правительством
|Командующий армяно-российской объединенной группировкой войск примет участие в оперативно-мобилизационных сборах в Екатеринбурге
|Андрей Арешев: Не стоит преувеличивать влияние Роберта Кочаряна на политическую жизнь в Армении
|РПА: Парламентские выборы были демократическими по форме, но не по содержанию
|Александр Крылов: Если Никол Пашинян будет использовать свой рейтинг для решения карабахского вопроса в ущерб Армении, это будет политическим самоубийством
|Новобранцы российской военной базы в Армении осваивают новые БЛА
|Давид Тоноян и Сергей Копыркин обсудили вопросы сотрудничества
|Политические силы Армении выступили с заявлениями относительно прошедших выборов
|По результатам выборов Бако Саакян поздравил Никола Пашиняна
|Александр Крылов: В Армении закончился период двоевластия
|"Просвещенная Армения" в новом парламенте будет "цивилизационной оппозицией"
|Наблюдательская миссия ОБСЕ считает, что внеочередные выборы в парламент прошли в свободных условиях и пользовались широким доверием народа
|ЦИК Армении обобщила предварительные итоги внеочередных парламентских выборов
|Америабанк выступил с новшеством - бесконтактные платежи через Visa Pay Sticker
|Блок "Мой шаг": Отмахнуться от требований народа мы не сможем. Народ этого просто не позволит.
|Международные наблюдатели от МПА СНГ: Внеочередные выборы в парламент проведены в соответствии с Конституцией и ИК Армении
|Президент Армен Саркисян выступил с заявлением в связи с прошедшими в Армении досрочными парламентскими выборами
|Журналистские организации Армении призывают новые власти создать более благоприятные условия для свободной деятельности СМИ
|Рейтинговые кандидаты от правящего блока также с большим отрывом победили своих оппонентов из других сил
|Дунья Миятович: Геноциды продолжаются и все это на глазах мирового сообщества
|Никол Пашинян эмоционально прокомментировал результаты парламентских выборов
|Спецпредставитель генсека ООН: Необходимо прививать уважение к многообразию. Большая часть конфликтов в основе таит неуважение к многообразию
|И.о. премьер-министра РА об инициативе "Свободу президенту": Любая политическая сила имеет право на проведение мирных шествий и демонстраций
|Бако Саакян поздравил арцахцев с Днем референдума
|В новом парламенте Армении вместо 105 депутатов будет 132
|И.о. премьер-министра РА: При проведении в Армении справедливых выборов РПА ни в одних из них не получила бы необходимых голосов.
|Армен Саркисян участникам глобального форума: Добро пожаловать в Армению, которая смогла победить величайшее преступление Геноцида
|И.о. премьер-министра РА: В Армении завершился лишь первый этап "бархатной революции"
|В Ереване открылся третий глобальный форум "Против преступления геноцида"
|Никол Пашинян: Наличие абсолютного большинства в НС Армении позволит повысить эффективность деятельности парламента
|Блок "Мой шаг", партии "Процветающая Армения" и "Просвященная Армения" прошли в парламент Армении нового созыва
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 786 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 501 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 435 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 289 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 134 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 42 избирательных участков
|Предварительные итоги голосования стали причиной паники и упаднических настроений у большинства участников гонки
|Полномочные структуры подвели итоги полученных сигналов о нарушениях в ходе голосования
|Роберт Кочарян не проголосовал на досрочных парламентских выборах
|ЦИК: По данным ЦИК больше всего денег на предвыборную агитацию потратил правящий блок "Мой шаг" - 268.590.708 драмов
|Явка на парламентских выборах Армении сравнима со швейцарской, остается приблизить стандарты жизни
|Чешская Полиция: Племянник третьего президента Армении находится в заключении, пока не будут определены дальнейшие процессуальные действия
|Явка на досрочных парламентских выборах в Армении была беспрецедентно низкой, она составила 48,63%
|Митчелл: Соединенные Штаты, со своей стороны, будут продолжать поддерживать ОБСЕ и ее всеобъемлющий подход к обеспечению безопасности
|Армен Ашотян Николу Пашину: Как оказалось, метод "Газелей" оказался действеннее, чем идеалы революции
|В Армении завершилось голосование на досрочных парламентских выборах
|Омбудсмен, Министерство обороны, Следственный комитет и "Независимый наблюдатель" обнародовали ряд нарушений в ходе досрочных выборов
|ЦИК: По состоянию на 17:00 явка избирателей составила 39,54%
|ЦИК РА: Сообщения о нарушениях в ходе внеочередных парламентских выборов в основном поступают из средств массовой информации
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