Понедельник, 10 Декабря 2018 17:23

АрмИнфо. Второй президент Армении является опытным политическим бойцом, однако, не следует преувеличивать его влияние на политическую жизнь в Армении. Об этом 10 декабря на пресс-конференции заявил старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа института Востоковедения РАН Андрей Арешев.

Он отметил, что не стоит связывать арест Роберта Кочаряна с проведением досрочных выборов в Армении, так как второй президент Армении не принимал участия в них. "Кроме того, так или иначе блок Пашиняна, пользующийся популярностью, набрал бы большинство голосов. Так что линия Кочаряна, во внутриполитических процессах в Армении отдельная, и в ней возможны различные процессы", - подчеркнул эксперт.

Арешев также заметил, что Кочарян был вовлечен в политику волей обстоятельств, фактически он был вынужден вернуться на политическую арену Армении.