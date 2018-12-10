Понедельник, 10 Декабря 2018 17:19

АрмИнфо. Внеочередные парламентские выборы в Армении были демократическими по своей форме, но не по содержанию, говорится в заявлении Республиканской партии Армении. <Они прошли в атмосфере нетерпимости к инакомыслию, в условиях грубого давления в отношении кандидатов, их сторонников, руководителей органов местного самоуправления, беспрецедентного применения административного ресурса. Одной из основных целей перехода к парламентской системе правления было создание возможности сочетания различных, даже противоположных мнений. Сожалеем, что предвыборная агитация создала столь глубокие разделительные линии.

Мы желаем успехов прошедшим в парламент силами и формируемому ими правительству, поскольку от этого зависит перспектива развития и безопасности нашей страны. Высказываемая нами в ходе предвыборной борьбы обеспокоенность не носила популистского характера, а выражала несогласие с внешней, оборонной, социально- экономической политикой властей, нарушениями национальных устоев и, самое важное, с выказываемыми подходами по карабахскому вопросу. Мы продолжим нашу борьбу как внепарламентская политическая сила>, - отмечается в заявлении Республиканской партии.

РПА также благодарит всех своих сторонников, поверивших и проголосовавших за нее в столь сложные времена. Отмечается также, что обобщенные официальные данные не отражают того результата, за который партия вела борьбу.

Отметим, что РПА по результата выборам набрала 4,7%.