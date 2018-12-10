Понедельник, 10 Декабря 2018 17:15

АрмИнфо. Вряд ли в отношениях между Россией и Арменией произойдут коренные перемены. Я думаю, что они останутся на том же уровне, как и после смены власти в Армении. Об этом 10 декабря на пресс-конференции заявил президент Научного общества кавказоведов, эксперт ИМЭМО РАН им. Е.М.Примакова Александр Крылов.

Он отметил, что смена власти в стране привела как к появлению новых возможностей, но также наличествуют определенные проблемы. "После событий, которые произошли с апреля по май в Армении, у многих было опасение, что это очередная цветная революция, однако потом, события показали, что данная трактовка не верна. На сегодняшний день одной из основных вопросов является вопрос генсекретаря ОДКБ, а также сотрудничество в данной структуре. Эти вопросы требуют решения, ведь если организация не сможет решить проблемы между своими членами, то она по сути станет бессмысленной", - подчеркнул эксперт.

Коснувшись заявления советника Трампа по нацбезопасности о том, что Никол Пашинян пользуется высоким уровнем доверия и сможет решить

карабахский конфликт в ближайшее время, Крылов заявил: "Вряд ли и.о. премьер-министра Армении будет использовать свой рейтинг с тем, чтобы принять какое-либо решение, которое будет противоречить интересам Карабаха и Армении. Это будет равносильно политическому самоубийству. Возможностей решения данного вопроса несколько - военным путем, путем подготовки двух обществ к снижению уровня ненависти. 3 вариант, которого и добивается США, внедрение в регионе так называемого третьего игрока, который будет диктовать странам их поведение. Подобная перспектива не входит в интересы Армении. Думаю, если руководство Армении будет последовательно отстаивать свои интересы, то сможет нейтрализовать давление американцев в данном вопросе. Я не думаю, что в ближайшее время ситуация резко изменится, так как политическая позиция обеих сторон не изменилась", - заключил Крылов.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа института Востоковедения РАН Андрей Арешев заметил, что после революции прошло несколько встреч в Москве на высоком уровне, кроме того, прошли встречи между представителями парламентов двух стран, что подтверждает развитие сотрудничества между странами. "Думаю, нам нужно будет поднять уровень информационного сообщения между странами", - подчеркнул Арешев. Он также отметил, что, несмотря на то, что интересы Армении и России во многом совпадают, есть также пункты, в котором они расходятся. "Так, например, Россия не может свести на нет отношения с Турцией и Азербайджаном, исходя из своих интересов. Однако, это вовсе не значит, что отношения этих стран будут развиваться за счет сотрудничества России с Арменией", - заключил Арешев.