Понедельник, 10 Декабря 2018 16:36

АрмИнфо. В состоявшихся 9 декабря парламентских выборах в Армении положительным было уже то, что, по их итогам, Республиканская партия не прошла в Национальное Собрание, и она уже не сможет травить политическое поле страны. Об этом говорится в заявлении партии "Твое решение", которая набрала на выборах 0,6% голосов.

При этом в заявлении отмечается, что на политическом поле все еще заметно присутствие элементов прошлого. "И нашей первоочередной задачей является избавление от них",- говорится в заявлении.

С заявлением выступил также лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, который заверил, что ППА будет подотчетна и несет ответственность перед каждым своим избирателем. "Мы сделаем все возможное для реализации своих предвыборных обещаний",- говорится в заявлении. Отметим, что ППА по итогам выборов является второй силой с 8,7%.

Социально-демократическая партия "Гнчакян" считает, что вне зависимости от результатов выборов, их проведение уже является важным достижением для Армении, поскольку жестко попранная на основе десятилетий воля народа была возвращена ему на основе свободных, справедливых и транспаретных выборов.