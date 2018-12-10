Понедельник, 10 Декабря 2018 15:33

АрмИнфо. Исторические выборы в Армении являются продолжением революции и процессом капитализации ее результатов. Об этом говорится в заявлении партии "Просвещенная Армения".

Партия считает, что выборы прошли свободно и справедливо. Согласно заявлению, сегодня Армения вступает в фазу институциональных реформ и на этом пути парламент нуждается в силе, которая станет противовесом властям. "Просвещенная Армения" является "цивилизационной оппозицией". При этом мы обеспокоенны тем фактом, что и после революции продолжается тенденция срастания политического и экономического потенциала. И мы намерены активно бороться с этим негативным явлением. Как единственная оппозиционная сила мы всегда готовы к сотрудничеству с непарламентским силами на пути реализации структурных реформ",- говорится в заявлении.

При этом лидер ПА Эдмон Марукян заметил, что, говоря о срастании политического и экономического капитала, он имеет в виду партию "Процветающая Армения" во главе с предпринимателем Гагиком Царукяном, который действует аполитичными методами. "К примеру, если бы он не выдвинул своего охранника в депутаты, мы бы заняли не третье, а втрое место. Меж тем, охранник Эдуард Бабаян не намерен брать мандат, он был выдвинут лишь для того, чтобы получить голоса для ППА. Вот подобные вещи мы впредь не допустим",- заявил Марукян, добавив, что Ереване партия была второй, а в целом по республике третьей.

Отметим, что ПА набрала 6,37% голосов.