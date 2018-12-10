Понедельник, 10 Декабря 2018 15:10

АрмИнфо.Наблюдательская миссия ОБСЕ считает, что внеочередные выборы в парламент прошли в свободных условиях и пользовались широким доверием народа. Об этом 10-го декабря на пресс-конференции заявил специальный координатор краткосрочной наблюдательской миссии Питер Осуски.

По его словам, в ходе предвыборной агиткампании политическим силам, подавшим заявку на участие в выборах, были обеспечены равные условия для проведения ТВ и онлайн дебатов. Многие наблюдатели, как указал Осуски, выразили желание видеть подобные дебаты у себя в стране.

По словам Питера Осуски, в ходе предвыборной кампании и в период голосования не было отмечено случаев избирательной взятки. Не было также давления на избирателей. <Все процедуры прошли согласно ИК Армении>, - подчеркнул он.

Тем не менее, по словам специального координатора, членов наблюдательской миссии ОБСЕ беспокоит порядок финансирования выборов, который создает неравные условия для участников процесса.

В целом, как указал представитель миссии, в выборный период в Армении удалось сформировать положительную энергетику. <Правительству Армении необходимо сохранить данную энергетику и в дальнейшем использовать ее для проведения реформ и обеспечения демократического прогресса>,- заявил Питер Осуски.

Как напомнил Осуски, это его 3-я по счету наблюдательская миссия в РА. <Ту ситуацию, которая сложилась сегодня, можно охарактеризовать следующим образом - если ранее армянский водитель, который возил нас по избирательным участкам, говорил, что Армения находится безнадежном состоянии, то сегодня я вижу, что есть надежда для Армении>,- заключил он.