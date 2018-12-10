Понедельник, 10 Декабря 2018 14:49

АрмИнфо. Центральная избирательная комиссия на заседании 10 декабря обобщила предварительные итоги состоявшихся накануне внеочередных парламентских выборов. По итогам заседания ЦИК подписан протокол.

Представляя итоги голосования, председатель ЦИК Тигран Мукучян подчеркнул, что их итоги обобщены на основании данных, полученных со всех избирательных участков.

На первом месте находится блок "Мой шаг", за который проголосовали 884456 избирателей (70,43). Республиканская партия Армении получила 59 059 голосов избирателей или 4.70%, Социал-демократическая партия "Гражданское решение" - 8530 избирателей или 0.68%, партия АРФД - 48 811 избирателей или 3.89%. Партии "Светлая Армения" отдали голоса 80 024 избирателя или 6.37%, партии Христианско-народное возрождение - 6456 избирателей или 0.51%, партии "Национальный прогресс" -4122 избирателя или 0.33%. Блок "Мы" получил 25 174 голосов избирателей

или 2.00%, партия "Оринац еркир " - 12 389 голосов или 0.99%, партия "Сасна Црер" - 22 862 голосов или 1.82% и партия "Процветающая Армения" - 103 824 голосов или 8.27%. Тем самым, в парламент нового созыва проходят три политические силы - блок "Мой шаг", партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения". Окончательные итоги выборов будут представлены в течение недели.