|Давид Тоноян и Сергей Копыркин обсудили вопросы сотрудничества
|Политические силы Армении выступили с заявлениями относительно прошедших выборов
|По результатам выборов Бако Саакян поздравил Никола Пашиняна
|Александр Крылов: В Армении закончился период двоевластия
|"Просвещенная Армения" в новом парламенте будет "цивилизационной оппозицией"
|Наблюдательская миссия ОБСЕ считает, что внеочередные выборы в парламент прошли в свободных условиях и пользовались широким доверием народа
|ЦИК Армении обобщила предварительные итоги внеочередных парламентских выборов
|Блок "Мой шаг": Отмахнуться от требований народа мы не сможем. Народ этого просто не позволит.
|Международные наблюдатели от МПА СНГ: Внеочередные выборы в парламент проведены в соответствии с Конституцией и ИК Армении
|Президент Армен Саркисян выступил с заявлением в связи с прошедшими в Армении досрочными парламентскими выборами
|Журналистские организации Армении призывают новые власти создать более благоприятные условия для свободной деятельности СМИ
|Рейтинговые кандидаты от правящего блока также с большим отрывом победили своих оппонентов из других сил
|Дунья Миятович: Геноциды продолжаются и все это на глазах мирового сообщества
|Никол Пашинян эмоционально прокомментировал результаты парламентских выборов
|Спецпредставитель генсека ООН: Необходимо прививать уважение к многообразию. Большая часть конфликтов в основе таит неуважение к многообразию
|И.о. премьер-министра РА об инициативе "Свободу президенту": Любая политическая сила имеет право на проведение мирных шествий и демонстраций
|Бако Саакян поздравил арцахцев с Днем референдума
|В новом парламенте Армении вместо 105 депутатов будет 132
|И.о. премьер-министра РА: При проведении в Армении справедливых выборов РПА ни в одних из них не получила бы необходимых голосов.
|Армен Саркисян участникам глобального форума: Добро пожаловать в Армению, которая смогла победить величайшее преступление Геноцида
|И.о. премьер-министра РА: В Армении завершился лишь первый этап "бархатной революции"
|В Ереване открылся третий глобальный форум "Против преступления геноцида"
|Никол Пашинян: Наличие абсолютного большинства в НС Армении позволит повысить эффективность деятельности парламента
|Блок "Мой шаг", партии "Процветающая Армения" и "Просвященная Армения" прошли в парламент Армении нового созыва
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 786 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 501 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 435 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 289 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 134 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 42 избирательных участков
|Предварительные итоги голосования стали причиной паники и упаднических настроений у большинства участников гонки
|Полномочные структуры подвели итоги полученных сигналов о нарушениях в ходе голосования
|Роберт Кочарян не проголосовал на досрочных парламентских выборах
|ЦИК: По данным ЦИК больше всего денег на предвыборную агитацию потратил правящий блок "Мой шаг" - 268.590.708 драмов
|Явка на парламентских выборах Армении сравнима со швейцарской, остается приблизить стандарты жизни
|Чешская Полиция: Племянник третьего президента Армении находится в заключении, пока не будут определены дальнейшие процессуальные действия
|Явка на досрочных парламентских выборах в Армении была беспрецедентно низкой, она составила 48,63%
|Митчелл: Соединенные Штаты, со своей стороны, будут продолжать поддерживать ОБСЕ и ее всеобъемлющий подход к обеспечению безопасности
|Армен Ашотян Николу Пашину: Как оказалось, метод "Газелей" оказался действеннее, чем идеалы революции
|В Армении завершилось голосование на досрочных парламентских выборах
|Омбудсмен, Министерство обороны, Следственный комитет и "Независимый наблюдатель" обнародовали ряд нарушений в ходе досрочных выборов
|ЦИК: По состоянию на 17:00 явка избирателей составила 39,54%
|ЦИК РА: Сообщения о нарушениях в ходе внеочередных парламентских выборов в основном поступают из средств массовой информации
|Полиция Армении ответила на обвинения Давида Шахназаряна
|Между 8:00 и 15:00 часов Полиция Армении получила 26 сообщений о нарушениях
|Давид Шахназарян призвал Никола Пашиняна искать авторов известной прослушки в своем окружении
|В Генпрокуратуру по состоянию на 13:00 поступило 64 сигнала о нарушениях
|Инициативная группа в поддержку Роберта Кочаряна объявляет о начале этапа митинговой борьбы
|Первый президент Армении проголосовал за мир
|По положению на 15:00 на горячую линию офиса Омбудсмена поступило 37 сигналов
|<Независимый наблюдатель> сообщает о нарушениях по состоянию на 13:00
|Полиция РА получила 81 сигнал о нарушениях в рамках предвыборных агитаций
|По положению на 14.00 в Армении на внеочередных парламентских выборах проголосовали 24,52% избирателей
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АрмИнфо. Центральная избирательная комиссия на заседании 10 декабря обобщила предварительные итоги состоявшихся накануне внеочередных парламентских выборов. По итогам заседания ЦИК подписан протокол.
Представляя итоги голосования, председатель ЦИК Тигран Мукучян подчеркнул, что их итоги обобщены на основании данных, полученных со всех избирательных участков.
На первом месте находится блок "Мой шаг", за который проголосовали 884456 избирателей (70,43). Республиканская партия Армении получила 59 059 голосов избирателей или 4.70%, Социал-демократическая партия "Гражданское решение" - 8530 избирателей или 0.68%, партия АРФД - 48 811 избирателей или 3.89%. Партии "Светлая Армения" отдали голоса 80 024 избирателя или 6.37%, партии Христианско-народное возрождение - 6456 избирателей или 0.51%, партии "Национальный прогресс" -4122 избирателя или 0.33%. Блок "Мы" получил 25 174 голосов избирателей
или 2.00%, партия "Оринац еркир " - 12 389 голосов или 0.99%, партия "Сасна Црер" - 22 862 голосов или 1.82% и партия "Процветающая Армения" - 103 824 голосов или 8.27%. Тем самым, в парламент нового созыва проходят три политические силы - блок "Мой шаг", партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения". Окончательные итоги выборов будут представлены в течение недели.
|Давид Тоноян и Сергей Копыркин обсудили вопросы сотрудничества
|Политические силы Армении выступили с заявлениями относительно прошедших выборов
|По результатам выборов Бако Саакян поздравил Никола Пашиняна
|Александр Крылов: В Армении закончился период двоевластия
|"Просвещенная Армения" в новом парламенте будет "цивилизационной оппозицией"
|Наблюдательская миссия ОБСЕ считает, что внеочередные выборы в парламент прошли в свободных условиях и пользовались широким доверием народа
|ЦИК Армении обобщила предварительные итоги внеочередных парламентских выборов
|Блок "Мой шаг": Отмахнуться от требований народа мы не сможем. Народ этого просто не позволит.
|Международные наблюдатели от МПА СНГ: Внеочередные выборы в парламент проведены в соответствии с Конституцией и ИК Армении
|Президент Армен Саркисян выступил с заявлением в связи с прошедшими в Армении досрочными парламентскими выборами
|Журналистские организации Армении призывают новые власти создать более благоприятные условия для свободной деятельности СМИ
|Рейтинговые кандидаты от правящего блока также с большим отрывом победили своих оппонентов из других сил
|Дунья Миятович: Геноциды продолжаются и все это на глазах мирового сообщества
|Никол Пашинян эмоционально прокомментировал результаты парламентских выборов
|Спецпредставитель генсека ООН: Необходимо прививать уважение к многообразию. Большая часть конфликтов в основе таит неуважение к многообразию
|И.о. премьер-министра РА об инициативе "Свободу президенту": Любая политическая сила имеет право на проведение мирных шествий и демонстраций
|Бако Саакян поздравил арцахцев с Днем референдума
|В новом парламенте Армении вместо 105 депутатов будет 132
|И.о. премьер-министра РА: При проведении в Армении справедливых выборов РПА ни в одних из них не получила бы необходимых голосов.
|Армен Саркисян участникам глобального форума: Добро пожаловать в Армению, которая смогла победить величайшее преступление Геноцида
|И.о. премьер-министра РА: В Армении завершился лишь первый этап "бархатной революции"
|В Ереване открылся третий глобальный форум "Против преступления геноцида"
|Никол Пашинян: Наличие абсолютного большинства в НС Армении позволит повысить эффективность деятельности парламента
|Блок "Мой шаг", партии "Процветающая Армения" и "Просвященная Армения" прошли в парламент Армении нового созыва
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 786 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 501 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 435 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 289 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 134 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 42 избирательных участков
|Предварительные итоги голосования стали причиной паники и упаднических настроений у большинства участников гонки
|Полномочные структуры подвели итоги полученных сигналов о нарушениях в ходе голосования
|Роберт Кочарян не проголосовал на досрочных парламентских выборах
|ЦИК: По данным ЦИК больше всего денег на предвыборную агитацию потратил правящий блок "Мой шаг" - 268.590.708 драмов
|Явка на парламентских выборах Армении сравнима со швейцарской, остается приблизить стандарты жизни
|Чешская Полиция: Племянник третьего президента Армении находится в заключении, пока не будут определены дальнейшие процессуальные действия
|Явка на досрочных парламентских выборах в Армении была беспрецедентно низкой, она составила 48,63%
|Митчелл: Соединенные Штаты, со своей стороны, будут продолжать поддерживать ОБСЕ и ее всеобъемлющий подход к обеспечению безопасности
|Армен Ашотян Николу Пашину: Как оказалось, метод "Газелей" оказался действеннее, чем идеалы революции
|В Армении завершилось голосование на досрочных парламентских выборах
|Омбудсмен, Министерство обороны, Следственный комитет и "Независимый наблюдатель" обнародовали ряд нарушений в ходе досрочных выборов
|ЦИК: По состоянию на 17:00 явка избирателей составила 39,54%
|ЦИК РА: Сообщения о нарушениях в ходе внеочередных парламентских выборов в основном поступают из средств массовой информации
|Полиция Армении ответила на обвинения Давида Шахназаряна
|Между 8:00 и 15:00 часов Полиция Армении получила 26 сообщений о нарушениях
|Давид Шахназарян призвал Никола Пашиняна искать авторов известной прослушки в своем окружении
|В Генпрокуратуру по состоянию на 13:00 поступило 64 сигнала о нарушениях
|Инициативная группа в поддержку Роберта Кочаряна объявляет о начале этапа митинговой борьбы
|Первый президент Армении проголосовал за мир
|По положению на 15:00 на горячую линию офиса Омбудсмена поступило 37 сигналов
|<Независимый наблюдатель> сообщает о нарушениях по состоянию на 13:00
|Полиция РА получила 81 сигнал о нарушениях в рамках предвыборных агитаций
|По положению на 14.00 в Армении на внеочередных парламентских выборах проголосовали 24,52% избирателей
|Наира Зограбян обратилась к населению Сюникской области не поддаваться указаниям, исходящим от губернатора Унана Погосяна
|Никол Пашинян: Обязательно пойдите и проголосуйте
|Никол Пашинян: Даже предыдущие власти не осмеливались предъявить мне обвинения в кровопролитии по делу 1 марта 2008 года
|Техника в очередной раз не распознала отпечатки пальцев Сержа Саргсяна на выборах
|Эдмон Марукян: Сегодня завершится борьба нового со старым
|Никол Пашинян: Я проголосовал за справедливую, свободную и счастливую Армению
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