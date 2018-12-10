Понедельник, 10 Декабря 2018 14:31

АрмИнфо.Нам всегда нужно помнить, что, поддерживая в дни революции Никола Пашиняна, народ уже тогда ставил перед ним свои требования. Подобное мнение выразил АрмИнфо проходной кандидат в депутаты от блока "Мой шаг", международный эксперт Ованес Игитян.

"И сегодня, после победы на выборах отмахнуться от этих требований мы просто не сможем. Правительство, парламент не смогут отгородиться от людей. Народ этого просто не позволит. И это нужно понимать. Мне кажется, что тут вполне уместно отметить, что большего оппозиционера чем Никол Пашинян на политической арене Армении я еще не видел"- отметил он.

По предварительным итогам первых в истории Армении внеочередных выборов, в Национальное собрание нового созыва прошли, набравший 70,43% или 884,4 тысячи голосов избирателей блок Никола Пашиняна "Мой шаг", партия Гагик Царукяна "Процветающая Армения" - 8,37% или 103,8 тысячи голосов и партия Эдмона Марукяна "Просвещенная Армения" - 6,37% или чуть более 80 тысяч голосов.

"Самая большая разница между всеми прошлыми и этими выборами - это максимум свободы людей 9 декабря 2018-го года. На своем пути от квартиры или дома до избирательной урны избиратель был полностью и во всех смыслах свободен. И подобный высокий вотум доверия в подобных условиях накладывает повышенные обязательства на победившую политическую силу. В частности, на парламентскую фракцию блока "Мой шаг". Подобного доверия народ не оказывал в отношении политиков уже давно. Соответственно, и наказание в случае разочарования может быть весьма болезненным", - подчеркнул политик.

Игитян, в этом свете, надеется, что новый парламент и парламентарии смогут избавиться от многолетней зависимости от правительства и фигуры премьера. Парламент в Армении, по его убеждению, всегда был придатком правительства. И все то, что приносили в его стены президент, премьер или министры немедленно удостаивалось нажатием кнопок. Выход политик видит в возвращении ситуации в нормальное русло посредством разделения законодательной ветви власти от ветви власти исполнительной.

"Очень надеюсь, что новый парламент очень быстро поймет и осознает свои полномочия. И правительству придется реально и аргументировано доказывать парламенту необходимость того или иного закона. Думаю, что коллеги из "Процветающей" и "Просвещенной" Армении нам в этом помогут. Убежден, что в его стенах будут и дискуссия, и оппонирование. Посмотрим, как пойдет дальше процесс свободного формирования политического поля, в котором сама партия "Гражданский договор" впервые получает возможность собственного институционального формирования", - подытожил Игитян.

Основной оппонент партии Пашиняна - бывшая правящая Республиканская партия Армении впервые не прошла в парламент, набрав 4,7% или чуть более 59 тысяч голосов. Голоса избирателей между остальными участниками выборов распределились следующим образом: АРФ Дашнакцутюн

- 3,89% (48 811), Всеармянская партия "Сасна црер" - 1,82% (22 862), партия "Оринац Еркир" - 0,99% (12 389), блок партий "Мы" - 2% (25

174), партия "Христианско-народное возрождение" - 0,51% (6 456), партия "Национальный прогресс" - 0,33% (4122), социал-демократическая партия "Решение гражданина" - 0,68% или 8530 голосов избирателей. Окончательные итоги выборов будут подведены через неделю. Согласно предварительным итогам голосования со всех 2010 участков, опубликованных ЦИК РА, нынешние выборы характеризовались низкой явкой избирателей: общее число, включенных в регистр избирателей, составляет 2 592 481 человек, на выборах проголосовали 1 260 840 избирателей или 48,63% от общего электората. В то время, как на предыдущих парламентских выборах в 2017 году на участки пришли более 60% избирателей. За выборами наблюдало более 200 международных наблюдателей.