Понедельник, 10 Декабря 2018 13:45

АрмИнфо. Миссия наблюдателей СНГ оценивает состоявшиеся 9 декабря внеочередные выборы в Национальное Собрание Армении открытыми и прозрачными. Об этом они сообщили 10-го декабря на пресс- конференции.

Как считают международные наблюдатели от МПА СНГ, выборы проведены в соответствии с Конституцией и ИК Армении. Партия и блокам были обеспечены равные условия. Избирательные комиссии всех уровней обеспечили условия для свободного волеизъявления избирателей. Миссия отметила слаженную работу ЦИК, которая за короткое время провела организацию мероприятия по подготовке и проведению выборов.

В день голосования применялось техническое оборудование, исключающее повторное голосование. 1500 участков оснащены средствами видеонаблюдения. Представители миссии СНГ посетили 677 участковых центров в 13 округах. Техническое оборудование в целом работало бесперебойно.

Особенностью нынешних выборов, как отметили наблюдатели, были сокращенные сроки проведения агитационной кампании. Миссия

подтверждает выводы, сделанные по итогам выборов 2017 года, и констатирует, что ИК предоставляет возможность для проведения свободных и демократических выборов.

В то же время, зафиксированы незначительные нарушения - случаи повреждения плакатов, размещение агитационных материалов в неподходящих местах. Для изучения сообщений о нарушениях в Генпрокуратуре создана специальная рабочая группа. В отчетах наблюдателей указаны отдельные нарушения, которые не могли повлиять на итоги голосования. В качестве минуса отмечен тот факт, что для лиц с ограниченными возможностями не предусмотрена организация выборов.

Международные наблюдатели от МПА СНГ во главе с координатором группы, заместителем Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Мирланом Бакировым в соответствии с индивидуальными маршрутами осуществляли мониторинг выборов депутатов Национального Собрания Республики Армения. В миссию, прибывшую по приглашению президента Армении, вошли представители 8 государств СНГ, МПА СНГ, ПА Союза Беларусь-Россия, Исполкома СНГ. Всего 84 человека. Наблюдатели присутствовали на открытии избирательных участков в различных районах Еревана и смогли ознакомиться с особенностями организации голосования, работой технического оборудования для идентификации граждан, в том числе с использованием биометрических данных, а также с системой видеонаблюдения. Наблюдатели СНГ отмечают, что оценку выборам дают на основании собственного наблюдения и анализа фактического материала. Полный текст заявления будет размещен на сайте исполкома СНГ после объявления ЦИК официальных итогов голосования.