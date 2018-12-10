Понедельник, 10 Декабря 2018 13:23

АрмИнфо.Президент Армен Саркисян выступил с заявлением в связи с прошедшими в Армении досрочными парламентскими выборами. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно источнику, в заявлении, в частности, говорится: "После досрочных выборов в парламент сформировались законодательная и исполнительна власть в Армении. Поздравляю блок "Мой шаг" и партию "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения", которые вошли в состав нового Национального Собрания", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что хочет также поздравить другие политические силы, которые участвовали в выборах, а также граждан, которые путем голосования выразили свой голос. "Эти выборы, как общенациональный политический процесс, является первым после весенних изменений. Новоизбранный парламент и правительство будут работать под большим грузом ответственности. Их задача приложить все свои силы на благо Армении, Арцаха и граждан Армении", - заключил президент.