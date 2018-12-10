Понедельник, 10 Декабря 2018 13:19

АрмИнфо. Прошедшие 9 декабря в Армении внеочередные парламентские выборы качественно отличались от всех предыдущих с точки зрения обеспечения благоприятных условий для деятельности журналистов. Об этом говорится в заявлении ряда журналистских организаций страны.

По мнению авторов заявления, этот факт является беспрецедентным явлением, которое необходимо превратить в традицию. В то же время, как отмечают авторы документа, зафиксированы случаи вмешательства силовых структур в деятельность СМИ. В частности, 7 декабря сотрудники полиции осуществили незаконные действия в отношении редакции информационного сайта "News.am". Правоохранители потребовали предоставить содержание онлайн выступления одного из политических деятелей, что является курьезом с точки зрения норм деятельности СМИ и права. До этого, 20 ноября, аналогичное безосновательное требование было предъявлено и редакции "Aysor.am". Кроме того, говорится в заявлении, до сих пор Полиция и Следственный комитет не представили общественности каких-либо серьезных обоснований о проведенных обысках в "Yerevan.today" и их результатов.

С точки зрения свободы слова и свободной деятельности СМИ вызывает озабоченность, что параллельно с развитием демократии, со стороны правоохранительных органов зачастую осуществляется произвол в отношении СМИ.

"С учетом вышесказанного, мы призываем сформированные по итогам выборов новые власти предпринять шаги по недопущению противоправных действий полиции в отношении СМИ и создать более благоприятные условия для свободной деятельности журналистов и средств массовой информации, независимо от их политической ориентации", - говорится в заявлении журналистских организаций- Комитета защиты свободы слова, Ереванского пресс-клуба, Центра медиа инициатив, журналистского клуба "Аспарез" и др.