Понедельник, 10 Декабря 2018 13:11

АрмИнфо.Рейтинговые кандидаты от правящего блока "Мой шаг" также с большим отрывом победили своих оппонентов из других сил.

Наибольшее количество голосов по рейтинговой системе по всей республике набрал кандидат от блока "Мой шаг" Сасун Микаелян, который баллотировался из Котайкской области 31739, далее следует и.о. первого вице-премьера Арарат Мирзоян с 25550 голосами.

Кстати для Мирзояна было особенно важным набрать большое количество голосов, поскольку именно это предопределяет реализацию его политических амбиций, а именно, Мирзоян метит на пост спикера парламента. Его конкурентом в этом плане являлся однопартийец Ален Симонян, и именно от результатов рейтингового голосования зависели их политические амбиции.

Но, судя по итогам голосования, кресло спикера займет именно Мирзоян, поскольку Симонян набрал 21812 голосов. Третьим в рейтинговом списке идет и.о. министра по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян, который в период пребывания в бывшей правящей Республиканской партии также набирал высокие проценты. Цолакян набрал 24172 голосов. Четвертым является малоизвестный политик Гарик Саркисян с 22604 голосами.

Примечательно, что первая пятерка рейтинговых кандидатов от бывшей правящей Республиканской партии в разы уступает по полученным голосам кандидатам от блока "Мой шаг". Меж тем, во время парламентским выборов 2017 года, ситуация обстояла прямо противоположным образом.

Так, больше всего голосов по рейтинговой системе от РПА получил первый номер списка, экс-министр обороны Виген Саркисян 4 087, далее следует уже экс-глава фракции РПА Ваграм Багдасарян с 2660 голосами, третьим идет зампред РПА Армен Ашотян с 2396 голосами, кандидат в депутаты Мурад Мурадян в Араратской области набрал 1840 голосов, а уже экс-вице-спикер Эдуард Шармазанов в Лори - 1663 голосов.

Очень низкие показатели по рейтинговой системе и у прошедшей в парламент партии "Процветающая Армения", что означает, что голоса ППА в основном были отданы за лидера партии Гагика Царукяна. Так, большего всего голосов от ППА по рейтинговой системе набрал глава охраны Гагика Царукяна Эдуард Бабаян, против которого недавно было возбуждено уголовное дело по факту избиения человека.

Он набрал 7472 голоса. Далее следует Наира Зограбян, которая баллотировалась в Сюникской области и жаловалась на применение административного ресурса со стороны губернатора Унана Погосяна. Зограбян набрала 2 148 голосов. Депутат Сергей Багратян получил 1492 голоса. Депутаты Ваге Энфиаджян и Тигран Уриханян получили чуть более тысячи голосов.