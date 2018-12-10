Понедельник, 10 Декабря 2018 13:10

АрмИнфо. "Предотвращение геноцидов это ежедневная работа в сфере прав человека", - заявила комиссар СЕ по правам человека Дунья Миятович в видеообращении участникам проходящего в Ереване третьего глобального форума "Против преступления геноцида".

Комиссар СЕ по правам человека напомнила, что после второй мировой войны правительства стран решили призвать виновных к ответственности. Это отразилось в принятии, в том числе Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Тем не менее, как указал она, в течение последующих 10-летий так и не удалось обеспечить реализацию документов. "Геноциды продолжаются, происходит умышленное уничтожение людей, и все это на глазах мирового сообщества и виновные остаются безнаказанными", - отметила Миятович. "Предотвращение геноцидов это ежедневная работав в сфере прав человека. Нельзя дожидаться первых жертв, чтобы начать действовать", - указала Комиссар СЕ по правам человека, отметив, что в деле предотвращения геноцидов крайне важно соответствующее образование.

Форум "Против преступления геноцида", который пройдет в Ереване 9-11 декабря, посвящен вопросам предотвращения преступления геноцида посредством образования, культуры и музеев, организован армянским внешнеполитическим ведомством при содействии Офиса ООН, занимающимся предупреждением геноцидов, и в сотрудничестве с Международной ассоциацией исследователей геноцидов. На открытии выступят и.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, специальный представитель генсека ООН по вопросам предупреждения геноцидов Адама Диенг, спецдокладчик генсека ООН Фернан де Варен, докладчик Комиссии по вопросам демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ОБСЕ Кириакос Кириаку-Хаджийиани, а также президент Международной ассоциации исследователей геноцидов Анри Терион и координатор Глобальных действий по предупреждению массовых преступлений (GAAMAC). На следующий день - 11-го декабря состоится торжественная церемония открытия улицы имени Рафаэля Лемкина (ныне - 1-й тупик проспекта Маршала Баграмяна).