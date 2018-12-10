Понедельник, 10 Декабря 2018 12:44

АрмИнфо. Исполняющий обязанности премьер- министра Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook прокомментировал результаты парламентских выборов, которые прошли в стране 9 декабря.

"Сильный, могучий, могущественный народ. Я люблю вас всех, я горжусь вами всеми, я преклоняюсь перед вами. С духом!", - написал и.о. премьера.

Блок Пашиняна набрал 70,45% голосов по итогам обработки всех избирательных бюллетеней. В парламент впервые не прошла бывшая правящая Республиканская партия Армении, набравшая всего 4,7% голосов.