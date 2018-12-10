Понедельник, 10 Декабря 2018 12:41

АрмИнфо.В новом парламенте Армении будет 132 депутата, в то время как в действующем Национальном Собрании это число составляет 105.

Причина в том, что альянс <Мой шаг> получил свыше 70% голосов, в то время как ИК требует: оппозиция не может иметь менее 1/3 мандатов в НС.

В результате расчетов получается, что у блока <Мой шаг> будет 84 мандата, а также, согласно формуле Донда, на его долю приходятся еще 4 мандата, которые должны достаться представителям нацменьшинств. Таким образом, данный альянс в НС будет иметь 88 мандатов.

Согласно предварительным расчетам, прошедшим в парламент двум другим силам - партии <Процветающая Армения> достанется 10, а <Светлой Армении> - 7 мандатов, но они получат и дополнительные мандаты.

Итак, мандаты в НС распределятся следующим образом: <Мой шаг> - 88, <Процветающая Армения> - 26, <Светлая Армения> - 18.