Понедельник, 10 Декабря 2018 12:03

АрмИнфо.В мире не прекращается борьба света и тени, белого и черного. Третий глобальный форума "Против преступления геноцида", открывшийся сегодня в Ереване, нацелен на борьбу со злой стороной человечества. Об этом заявил 10-го декабря президент Армении Армен Саркисян на открытии Форума.

"Есть много проявлений этой злобы - как мы ведем себя, как относимся к климатическим изменениям, к нашему дому, к нашей планете Земля, апартеиду, людям, отличающимся от нас расой, полом, религией", - отметил президент.

К сожалению, по словам Армена Саркисяна, в вечной борьбе света и тени, не всегда свет побеждает тень. <В 21-м веке быстро развиваются события, и как у добра, так и зла есть последователи. Мы вступаем в новую эру - быстрой эволюции, в которой преступления геноцида находят источники подпитки, и он не прекратит существование, если с ним не бороться>, - заявил армянский президент.

Армен Саркисян напомнил, что именно армяне перенесли боль Геноцида в начале 20 века. <Эту боль символизируют музей Геноцида и Матенадаран, где и проходит Форум>, - указал президент.

Президент Армении отметил, что семья его бабушки тоже бежала от Геноцида. <Мы бросили все. Взяли только самое ценное - сына и

Библию>, - рассказывала бабушка. Впоследствии бабушка потеряла сына, а вот Библию, которой 450 лет, сохранить удалось.

По его словам, спустя 103 лет, армяне доказали миру, что свет, в конце концов побеждает, и доказательство тому - Республика Армения и его народ. <Рассеявшиеся по всему миру вследствие Геноцида, в первую очередь, хорошие граждане стран, которые приютили их предков. Они в душе всегда уверены, что зло можно победить. Добро пожаловать в Армению, которая смогла победить величайшее преступление Геноцида>, - заключил Армен Саркисян.

Геноцид армян 1915 года является первым геноцидом ХХ века. Акт Геноцида армянского народа признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Россия, Франция, Италия, Голландия, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, 42 штата США. Геноцид армян признали также Ватикан, Европейский парламент, Всемирный совет церквей.