Понедельник, 10 Декабря 2018 12:02

АрмИнфо.В Армении завершился лишь первый этап "бархатной революции". Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам состоявшихся 9 декабря внеочередных парламентских выборов, заявил лидер победившего блока "Мой шаг", исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян.

По его словам, революция не завершится до тех пор, пока не достигнуты ее главные цели - превращение Армении в экономически сильное государство, проведение активной международной политики, обеспечение верховенства закона, отказ от монополий. Одним из главных вопросов повести новых властей является осуществление экономической революции. Сегодня, продолжил и.о. премьер-министра, этот вопрос постепенно решается. "Наша команда работает над реализацией целей революции, но если нам не удастся добиться поставленной задачи, народ передаст мандат другой политической команде", - подчеркнул Никол Пашинян.

Он не согласился с мнением о том, что блок потратил слишком много финансовых ресурсов на выборную кампанию. "Мы использовали лишь незначительную часть отведенных нам по закону средств. Всего было использовано 268 млн драмов, что означает возможность использования еще 240 млн драмов. Да, в плане объемов мы лидеры, но наша заявленная сумма соответствует нашим реальным расходам", - сказал и.о. главы армянского правительства. Отметим, что по итогам выборов блок "Мой шаг" получил 70,43% голосов избирателей, партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" набрали 8,37% и 6,37% голосов соответственно. Именно эти три политические силы и проходят в Национальное Собрание РА. Итоги голосования подведены со всех 2010 избирательных участков. Нынешние выборы охарактеризовались низкой явкой избирателей, которая составила 48,63% избирателей, что значительно ниже, чем на предыдущих парламентских выборах в 2017 году, когда на участки пришли более 60% избирателей