Понедельник, 10 Декабря 2018 11:50

АрмИнфо.В Ереване открылся третий глобальный форум "Против преступления геноцида". Церемония открытия форума состоялась в Музее-институте древних рукописей Матенадаран, часть коллекции которого уцелела благодаря спасшимся от Геноцида.

Как отметил на открытии форума и.о. министра иностранных дел Зограб Мнацаканян, 9 декабря 1948 года благодаря усилиям Рафаэля Лемкина, посвятившего всю свою жизнь борьбе с этим преступлением, была принята Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. 10 декабря 1948 год, как напомнил Мнацаканян, была принята Всеобщая декларация прав человека. "70 лет назад большая группа экспертов собралась для принятия важного документа, который и сейчас является важнейшим международным механизмом", - отметил дипломат. По его словам, понадобились две мировые войны, чтобы были приняты документы о правах человека.

Зограб Манацаканян напомнил, что в 2015 году по инициативе Армении Совет ООН по правам человека единогласно принял резолюцию о предупреждении преступления геноцида, а 9-го декабря - вновь по инициативе армянской стороны, Генеральная ассамблея ООН учредила Международный день памяти жертв геноцидов.

Тем не менее, на сегодня не устранена угроза повторения геноцидов. В условиях быстро меняющегося мира, продолжают развиваться такие виды вызовов, как распространение нетерпимости, ксенофобии и ненависти. Именно на решение этих вопросов, как указал Мнацаканян, должны быть направлены основные обсуждения с целью пополнить арсенал борьбы с этим видом преступления. Форум "Против преступления геноцида>, который пройдет в Ереване 9-11 декабря, посвящен вопросам предотвращения преступления геноцида посредством образования, культуры и музеев, организован армянским внешнеполитическим ведомством при содействии Офиса ООН, занимающимся предупреждением геноцидов, и в сотрудничестве с Международной ассоциацией исследователей геноцидов. На открытии выступят и.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, специальный представитель генсека ООН по вопросам предупреждения геноцидов Адама Диенг, спецдокладчик генсека ООН Фернан де Варен, докладчик Комиссии по вопросам демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ОБСЕ Кириакос Кириаку-Хаджийиани, а также президент Международной ассоциации исследователей геноцидов Анри Терион и координатор Глобальных действий по предупреждению массовых преступлений (GAAMAC). На следующий день - 11-го декабря состоится торжественная церемония открытия улицы имени Рафаэля Лемкина (ныне - 1-й тупик проспекта Маршала Баграмяна).

Напомним, что Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него была принята Генассамблеей ООН, принятая 9 декабря 1948 года в Парижe, устанавливает международный правовой статус понятия <геноцид> как тягчайшего преступления против человечества, а также даёт его юридическое определение.

Документ являет собой кульминацию многолетней борьбы польского юриста еврейского происхождения Рафаэля Лемкина за установление юридической ответственности за уничтожение этнических групп и признание международным сообществом геноцида как преступления против человечества. Геноцид армян 1915 года является первым геноцидом ХХ века. Турция традиционно отвергает обвинения в массовом истреблении более полутора миллиона армян в годы Первой мировой войны и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада во вопросу армянского геноцида. Акт Геноцида армянского народа признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Россия, Франция, Италия, Голландия, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, 42 штата США. Геноцид армян признали также Ватикан, Европейский парламент, Всемирный совет церквей.