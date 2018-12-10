Понедельник, 10 Декабря 2018 11:49

АрмИнфо. Наличие абсолютного большинства в Национальном Собрании Армении позволит повысить эффективность деятельности парламента. Об этом на пресс-конференции в Ереване, комментируя итоги состоявшихся внеочередных парламентских выборов, заявил лидер победившего на них блока "Мой шаг", исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян.

По его словам, по итогам выборов граждане страны, по сути, формируют абсолютное конституционное парламентское большинство, которое не будет иметь проблем с принятием законодательных инициатив.

Что касается самого процесса выборов, то, как отметил и.о. премьера, в ходе их проведения не отмечено каких-либо серьезных нарушений. Как и в ходе выборов в Совет старейшин Еревана, они прошли на высоком уровне. "Некоторые СМИ охарактеризовали эти выборы как "надоевшие", но я даю им положительную оценку", - отметил Никол Пашинян.

Говоря о низкой явке избирателей, он констатировал, что сегодня никто точно не скажет об их реальном количестве. С 1991 года граждане страны включаются в избирательные списки и для всех очевидно, что за последние 15 лет в этих списках произошли существенные изменения. Оппозиция во все времена заявляла о наличии 100 тысяч голосов, которые использовались властями в качестве ресурса - это и "мертвые души", и отсутствующие граждане страны, и избирательные "карусели". Многих доставляли на участки. В частности, речь идет о свыше 150 тысяч граждан свыше 75 лет, имеющих право голоса, инвалидах. "Людей даже при смерти доставляли на избирательные участки, лишь бы получить нужное количество голосов", - подчеркнул Никол Пашинян, добавив, что всего этого теперь нет. Кроме того, ряд избирателей, реально оценив шансы блока на победу, особенно с учетом неблагоприятных погодных условий, просто решили воздержаться от участия в выборах.

Самый главный ресурс победившего блока, по словам и.о. премьер-министра, - это активность гражданина, свобода прессы и справедливость выборов. "Народ дал нам мандат на продолжение политики борьбы с коррупцией, и эта борьба продолжится. Правительство и парламент продолжат серьезнейшую работу в направлении совершенствования институтов демократии. Изменится и Избирательный кодекс. Пакет соответствующих поправок уже имеется. Он, в частности, предусматривает отказ от рейтинговой системы выборов. "Этот вопрос необходимо обсудить. Есть предложение об исключении данной системы, но поскольку до следующих выборов достаточно много времени, важно обсудить вопрос в спокойной обстановке", - констатировал и.о. главы армянского правительства. Но самая главная здесь проблема, как считает Никол Пашинян, это наличие четких избирательных списков, чтобы к каждым конкретным выборам иметь четкий список избирателей. Очевидно, что в Армении нет 2,6 млн избирателей. На этот раз все было просто, те граждане, которые не пожелали участвовать в выборах, просто не участвовали в выборном процессе. Те же, кто участвовали, делали это открыто и прозрачно. "Выбор сделан избирателями, мы лишь принимаем к сведению итоги выборов", - отметил Никол Пашинян.

Отметим, что по итогам выборов блок "Мой шаг" получил 70,43% голосов избирателей, партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" набрали 8,37% и 6,37% голосов соответственно. Именно эти три политические силы и проходят в Национальное Собрание РА. Нынешние выборы охарактеризовались низкой явкой избирателей, которая составила 48,63% избирателей, что значительно ниже, чем на предыдущих парламентских выборах в 2017 году, когда на участки пришли более 60% избирателей.