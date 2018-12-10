Понедельник, 10 Декабря 2018 09:48

АрмИнфо. Окончательные итоги состоявшихся 9 декабря в Армении внеочередных парламентских выборов будут подведены через неделю. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Согласно источнику, сегодня в полдень комиссия подведет предварительные окончательные итоги, на основании которых будет составлен протокол. Согласно положениям Избирательного кодекса, предусматривающий проходной балл для партий в 5% и для блоков в 7%, в парламент нового созыва прошли три политические силы - блок "Мой шаг", возглавляемый и.о. премьер-министра Николом Пашиняном, набравший 70,43% голосов избирателей, партия "Процветающая Армения" (8,37% голосов) и партия "Просвященная Армения" (6,37% голосов). Итоги голосования подведены со всех 2010 избирательных участков.

Бывшая правящая, а ныне оппозиционная Республиканская партия Армении впервые не прошла в Национальное собрание страны, набрав 4,7% голосов.

Партия была представлена в парламенте с момента основания Национального Собрания РА в 1995 году. Нынешние выборы охарактеризовались низкой явкой избирателей, которая составила 48,63% избирателей, что значительно ниже, чем на предыдущих парламентских выборах в 2017 году, когда на участки пришли более 60% избирателей.