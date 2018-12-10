Понедельник, 10 Декабря 2018 02:13

АрмИнфо.ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 786 избирательных участков.

Согласно данным ЦИК, лидирует блок "Мой шаг" с 70,31% голосов, за ними следует партия "Процветающая Армения" с 8,36, тройку лидеров замыкает партия "Просвещенная Армения" - 6,50.

Далее следуют - АРФ "Дашнакцутюн" с 4,37%, Республиканская партия Армении - 4,20%, блок "Мы"- 2,12%, партия "Сасна Црер" - 1,63%, партия "Оринац Еркир" - 1,04%, партия "Решение гражданина" - 0,66%, "Христианско-демократическое возрождение" набрала 0,46% голосов, и, наконец, партия "Национальный прогресс" - 0,34%.

Меж тем, телекомпания Shant TV уже предает данные с 1267 участков (749,143 бюллетеней). Согласно этим данным блок "Мой шаг" набирает 69,8% голосов, за ним следует партия "Процветающая Армения" с 8,4%, тройку лидеров замыкает партия "Просвещенная Армения" - 6,5%.

Далее следуют - Республиканская партия Армении - 4,7%, АРФ "Дашнакцутюн" - 4,2%, блок "Мы"- 2%, партия "Сасна Црер" - 1,9%, партия "Оринац Еркир" - 1%, партия "Решение гражданина" - 0,7%, "Христианско-демократическое возрождение" набрала 0,5% голосов, и, наконец, партия "Национальный прогресс" - 0,3%.