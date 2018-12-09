Воскресенье, 9 Декабря 2018 23:27

АрмИнфо. ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 42 избирательных участков.

Согласно данным ЦИК, лидирует блок "Мой шаг" с 61,64% голосов, за ними следует партия "Процветающая Армения" с 13,57%, тройку лидеров замыкает АРФ "Дашнакцутюн" с 9,81%.

Далее следуют партия "Просвещенная Армения" с 6,45%, Республиканская партия Армении - 4,23%, блок "Мы"- 1,12%, партия "Оринац Еркир" - 1,10%, партия "Сасна Црер" - 0,92%, партия "Решение гражданина" - 0,64%, "Христианско-демократическое возрождение" набрала 0,44% голосов, и, наконец, партия "Национальный прогресс" - 0,35%.