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 Воскресенье, 9 Декабря 2018 23:20
Ани Мшецян

Предварительные итоги голосования стали причиной паники и упаднических настроений у большинства участников гонки

Предварительные итоги голосования стали причиной паники и упаднических настроений у большинства участников гонки

АрмИнфо. Правящий блок "Мой шаг" положительно оценивает процесс голосования, заявил в беседе с АрмИнфо кандидат в депутаты от блока Грач Акопян.

Касаясь низкой явки, он объяснил это тем, что людей перестали возить на избирательные участки на "Газелях" и тем, что "мертвые души" перестали "голосовать". "Мы очень рассчитываем на то, что блок "Мой шаг" перешагнет 70% барьер", - подчеркнул Акопян.

В свою очередь и.о. первого вице-премьер Армении, кандидат в депутаты от блока "Мой шаг" Арарат Мирзоян вовсе не считает, что в этом году явка была низкой. "На самом деле явка была ни высокой, ни низкой. В соцсетях много говорят о том, что реальное число голосующих, то есть тех, кто находится в стране, гораздо меньше, чем тот процент, который раньше представляли после выборов. Кроме того, также были весьма плачевными погодные условия - шел дождь. Ну и не стоит забывать о том, что в свободном демократическом обществе не бывает очень высокой явки избирателей",- заверил Мирзоян. ( см. http://arminfo.info/full_news.php?id=37508&lang=2 - Ред.)

Кандидат в депутаты от блока "Мы" Анжела Хачатрян квалифицировала ход голосования как "нормальный". "Голосования прошло вполне нормально, без особых нарушений. Что касается явки, то хочу заметить, что она не такая уж и низкая. Все дело в том, что людей перестали привозить в избирательные участки на автобусах. Я очень надеюсь, что наши избиратели выразили свою политическую волю, и блок "Мы" будет должным образом представлен в Национальном Собрании", - заключила Хачатрян.

Геворк Горгисян, который является кандидатом в депутаты от партии "Просвещенная Армения", также оценил ход голосования "нормально". "Голосование прошло нормально, во всяком случае, лучше, чем голосование на выборах 2017 года. Я надеюсь, что мы займем второе место в парламенте Армении", - отметил Горгисян.

Кандидат в депутаты от партии "Процветающая Армения" Геворк Петросян заметил, что явка является низкой, так как показатель эмиграции значительно возрос. Низкую явку он объяснил также  разочарованием людей и отсутствием какой-либо интриги.  

Примечательно, что в ППА вообще не захотели давать оценку ходу голосования, а также прогнозировать их исход. Однако источники АрмИнфо в партии сообщают, что "процветающие" настолько разочарованы  предварительными итогами голосования, что не хотят даже разговаривать на этот счет. "В партии царят упаднические настроения",- отмечает источник.

Аналогичная ситуация также в АРФ "Дашнакцутюн". Дашнакцаканы также всячески избегают комментариев под различными "благими" предлогами.

Не лучше обстоят дела и в Республиканской партии. Как сообщил источник АрмИнфо в РПА, результаты голосования в областях просто обескураживающие. "В столице еще куда не шло, но в областях дела обстоят просто ужасно, но будем надеяться, что за счет голосов в столице удастся набрать порядка 7% голосов",- понадеялся источник. Официально исход голосования от РПА согласился прокомментировать лишь 9 номер списка Менуа Арутюнян, заявив, что вся предвыборная кампания властей была построена антипиаре против РПА. "На самом деле Никол Пашинян не желает видеть нас в парламенте, ему не нужна настоящая оппозиция, которая станет поднимать важные вопросы. Многие представители РПА, которые являлись сельскими старостами и мэрами, в ходе предвыборной агитации вышли из партии. Я думаю, что против них был использован административный ресурс, и когда власть сменится, и пропадет атмосфера страха, то они смогут всем рассказать об этом.

Что касается явки избирателей, которая составила менее 50%, то хочу подчеркнуть, что очередная ложь Пашиняна потерпела фиаско. Он заявлял о том, что число избирателей будет беспрецедентным, но этого не случилось. Стало очевидно, что он является весьма посредственным политическим деятелем, которой пришел к власти лишь благодаря везению. Он использовал надежды населения, постреволюционную эйфорию с тем, чтобы сделать свое правление легитимным. Для этого он и перенес выборы с мая, на декабрь", - заявил Арутюнян.

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