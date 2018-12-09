|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 786 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 501 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 435 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 289 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 134 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 42 избирательных участков
|Предварительные итоги голосования стали причиной паники и упаднических настроений у большинства участников гонки
|Полномочные структуры подвели итоги полученных сигналов о нарушениях в ходе голосования
|Роберт Кочарян не проголосовал на досрочных парламентских выборах
|ЦИК: По данным ЦИК больше всего денег на предвыборную агитацию потратил правящий блок "Мой шаг" - 268.590.708 драмов
|Явка на парламентских выборах Армении сравнима со швейцарской, остается приблизить стандарты жизни
|Чешская Полиция: Племянник третьего президента Армении находится в заключении, пока не будут определены дальнейшие процессуальные действия
|Явка на досрочных парламентских выборах в Армении была беспрецедентно низкой, она составила 48,63%
|Митчелл: Соединенные Штаты, со своей стороны, будут продолжать поддерживать ОБСЕ и ее всеобъемлющий подход к обеспечению безопасности
|Армен Ашотян Николу Пашину: Как оказалось, метод "Газелей" оказался действеннее, чем идеалы революции
|В Армении завершилось голосование на досрочных парламентских выборах
|Омбудсмен, Министерство обороны, Следственный комитет и "Независимый наблюдатель" обнародовали ряд нарушений в ходе досрочных выборов
|ЦИК: По состоянию на 17:00 явка избирателей составила 39,54%
|ЦИК РА: Сообщения о нарушениях в ходе внеочередных парламентских выборов в основном поступают из средств массовой информации
|Полиция Армении ответила на обвинения Давида Шахназаряна
|Между 8:00 и 15:00 часов Полиция Армении получила 26 сообщений о нарушениях
|Давид Шахназарян призвал Никола Пашиняна искать авторов известной прослушки в своем окружении
|В Генпрокуратуру по состоянию на 13:00 поступило 64 сигнала о нарушениях
|Инициативная группа в поддержку Роберта Кочаряна объявляет о начале этапа митинговой борьбы
|Первый президент Армении проголосовал за мир
|По положению на 15:00 на горячую линию офиса Омбудсмена поступило 37 сигналов
|<Независимый наблюдатель> сообщает о нарушениях по состоянию на 13:00
|Полиция РА получила 81 сигнал о нарушениях в рамках предвыборных агитаций
|По положению на 14.00 в Армении на внеочередных парламентских выборах проголосовали 24,52% избирателей
|Наира Зограбян обратилась к населению Сюникской области не поддаваться указаниям, исходящим от губернатора Унана Погосяна
|Никол Пашинян: Обязательно пойдите и проголосуйте
|Никол Пашинян: Даже предыдущие власти не осмеливались предъявить мне обвинения в кровопролитии по делу 1 марта 2008 года
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|Глава СНБ: Давид Шахназарян не явился в СНБ и не представил каких-либо свидетельств в обоснование своих заявлений
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|Глава СНБ: В Уголовном кодексе Армении есть четкие статьи, по которым обвиняется Роберт Кочарян
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|Начальник Полиции РА: Перед законом все равны
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АрмИнфо.Полиция Армении получила 144 сигнала о возможных нарушениях в ходе выборов.
Три из них касались попыток раздачи предвыборной взятки, 18 - препятствования голосованию, 2 - препятствования деятельности наблюдателей или членов избиркомов, 34 - попыток многократного голосования и один случай нарушения тайны голосования.
В следственный Комитет поступило 38 сигналов - 8 из Еревана, 4 из Сюника, 3 - Арагацотна, по пять из Арарата и Гегаркуника, 2 из Армавира, по 1 из Вайоц Дзора и Лори. Два сигнала о многократном голосовании получено в Военном следственном управлении.
Офис Омбудсмена, в свою очередь, получил 89 сигналов.
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 786 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 501 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 435 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 289 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 134 избирательных участков
|ЦИК подвел предварительные итоги голосования с 42 избирательных участков
|Предварительные итоги голосования стали причиной паники и упаднических настроений у большинства участников гонки
|Полномочные структуры подвели итоги полученных сигналов о нарушениях в ходе голосования
|Роберт Кочарян не проголосовал на досрочных парламентских выборах
|ЦИК: По данным ЦИК больше всего денег на предвыборную агитацию потратил правящий блок "Мой шаг" - 268.590.708 драмов
|Явка на парламентских выборах Армении сравнима со швейцарской, остается приблизить стандарты жизни
|Чешская Полиция: Племянник третьего президента Армении находится в заключении, пока не будут определены дальнейшие процессуальные действия
|Явка на досрочных парламентских выборах в Армении была беспрецедентно низкой, она составила 48,63%
|Митчелл: Соединенные Штаты, со своей стороны, будут продолжать поддерживать ОБСЕ и ее всеобъемлющий подход к обеспечению безопасности
|Армен Ашотян Николу Пашину: Как оказалось, метод "Газелей" оказался действеннее, чем идеалы революции
|В Армении завершилось голосование на досрочных парламентских выборах
|Омбудсмен, Министерство обороны, Следственный комитет и "Независимый наблюдатель" обнародовали ряд нарушений в ходе досрочных выборов
|ЦИК: По состоянию на 17:00 явка избирателей составила 39,54%
|ЦИК РА: Сообщения о нарушениях в ходе внеочередных парламентских выборов в основном поступают из средств массовой информации
|Полиция Армении ответила на обвинения Давида Шахназаряна
|Между 8:00 и 15:00 часов Полиция Армении получила 26 сообщений о нарушениях
|Давид Шахназарян призвал Никола Пашиняна искать авторов известной прослушки в своем окружении
|В Генпрокуратуру по состоянию на 13:00 поступило 64 сигнала о нарушениях
|Инициативная группа в поддержку Роберта Кочаряна объявляет о начале этапа митинговой борьбы
|Первый президент Армении проголосовал за мир
|По положению на 15:00 на горячую линию офиса Омбудсмена поступило 37 сигналов
|<Независимый наблюдатель> сообщает о нарушениях по состоянию на 13:00
|Полиция РА получила 81 сигнал о нарушениях в рамках предвыборных агитаций
|По положению на 14.00 в Армении на внеочередных парламентских выборах проголосовали 24,52% избирателей
|Наира Зограбян обратилась к населению Сюникской области не поддаваться указаниям, исходящим от губернатора Унана Погосяна
|Никол Пашинян: Обязательно пойдите и проголосуйте
|Никол Пашинян: Даже предыдущие власти не осмеливались предъявить мне обвинения в кровопролитии по делу 1 марта 2008 года
|Техника в очередной раз не распознала отпечатки пальцев Сержа Саргсяна на выборах
|Эдмон Марукян: Сегодня завершится борьба нового со старым
|Никол Пашинян: Я проголосовал за справедливую, свободную и счастливую Армению
|Экс-глава армянской таможни Армен Аветисян надеется на официальную “индульгенцию”
|Армен Рустамян: Я проголосовал во имя оправдания надежд нашего народа
|Глава СНБ: Давид Шахназарян не явился в СНБ и не представил каких-либо свидетельств в обоснование своих заявлений
|Директор СНБ Армении: Я никогда не делал ничего такого, чего бы мне пришлось стыдиться
|Католикос голосовал за то, чтобы народ жил в безопасности, любви и согласии
|Председатель НС РА проголосовал за безопасность Армении и Арцаха
|Подготовка к выборам шла в нормальном русле - Посол Урсула Гацек
|По положению на 11.00 в выборах в Национальное Собрание Армении приняли участие 7,76% избирателей
|Глава СНБ: В Уголовном кодексе Армении есть четкие статьи, по которым обвиняется Роберт Кочарян
|Инициатива «Независимый наблюдатель» сообщает о некоторых нарушениях в избирательных участках областей Армении
|Гагик Царукян неудовлетворен предвыборными дебатами
|Артур Ванецян голосовал за независимую и свободную Армению, где гражданин решает, кто будет его властью
|Первый номер избирательного блока "Мы" доволен ходом всенародного голосования
|Армен Саркисян: Гражданам Армении предстоит определиться со своим будущим
|Артур Багдасарян: Я проголосовал за развитие Армении
|Варужан Аветисян: Не начальник Полиции должен давать оценку выборным процессам
|Никол Пашинян: Несмотря на дождь, снег и отсутствие "избирательных газелей", все на избирательные участки
|Начальник Полиции РА: визит представителей Полиции в редакцию News.am преследовал цель получения некоторых материалов, связанных с предвыборной кампанией
|Виген Саркисян призывает проголосовать за ту политическую силу, с которой избиратель связывает будущее Армении
|Начальник Полиции РА: Перед законом все равны
|Полиция РА: Обнаружение в Праге Нарека Саркисяна стало итогом эффективного взаимодействия Полиции Армении с Интерполом
|Начальник Полиции Армении: Нынешняя предвыборная избирательная кампания была беспрецедентной по масштабам
|Глава ЦИК: Досрочные выборы в Национальное Собрание Армении пока проходят нормально
|Глава наблюдательской миссии Бюро ОБСЕ готова встретиться с прессой
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