Воскресенье, 9 Декабря 2018 23:04

АрмИнфо.Полиция Армении получила 144 сигнала о возможных нарушениях в ходе выборов.

Три из них касались попыток раздачи предвыборной взятки, 18 - препятствования голосованию, 2 - препятствования деятельности наблюдателей или членов избиркомов, 34 - попыток многократного голосования и один случай нарушения тайны голосования.

В следственный Комитет поступило 38 сигналов - 8 из Еревана, 4 из Сюника, 3 - Арагацотна, по пять из Арарата и Гегаркуника, 2 из Армавира, по 1 из Вайоц Дзора и Лори. Два сигнала о многократном голосовании получено в Военном следственном управлении.

Офис Омбудсмена, в свою очередь, получил 89 сигналов.