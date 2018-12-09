Воскресенье, 9 Декабря 2018 22:39

АрмИнфо.Находящийся в заключении в УИУ <Ереван-Кентрон> второй президент Армении Роберт Кочарян не проголосовал на внеочередных выборах в Национальное Собрание. Об этом сообщает пресс-служба Уголовно-исполнительного управления Минюста Армении. Согласно источнику, по состоянию на 19:00 здесь приняли участие в голосовании 15 человек. В целом, число находящихся в УИУ <Ереван-Кентрон> составляет 16 человек. Узнать причину неучастия Кочаряна в голосовании не удалось, пресс-секретарь второго президента Виктор Согомонян не ответил на звонки.

Отметим, что Роберт Кочарян арестован 7 декабря по обвинению в свержении конституционного строя в рамках дела 1 марта 2008 года. Он не признает себя виновным по этому делу.