Воскресенье, 9 Декабря 2018 22:04

АрмИнфо.По данным ЦИК больше всего денег на предвыборную агитацию к досрочным выборам потратил блок "Мой шаг", во главе с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Эта сумма составила 268.590.708 драмов. Меж тем, на выборах 2017 года блок "Елк", представляемый Пашиняном, потратил всего 42 652 739 драмов.

Далее следуют Республиканская партия Армении, которая потратила 127.342.492 драмов. "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" потратили равное количество средств по 102 671 425 драмов. АРФ "Дашнакцутюн" потратила 47 086 922 драмов, блок "Мы" - 31 459 837 драмов, партия "Оринац еркир" - 18 246 932 драмов, "Сасна црер" - 18 246 932 драмов, "Решение гражданина" - 6 115 480 драмов, партия "Христианско-народное возрождение" - 3 984 700 драмов и меньше всего средств потратила партия "Национальный прогресс" - 489 400 драмов.

В целом на предвыборную агитацию было потрачено 671 518 545 драмов, вместо 865 405 948 драмов прошлого года, хотя в выборах 2017 года участвовали 9 политических сил. Львиная сумма из этих затрат пришлась на долю Республиканской партии - 386 822 249 млн.