Воскресенье, 9 Декабря 2018 14:16

АрмИнфо. “Я проголосовал за справедливую, свободную и счастливую Армению”, - заявил 9 декабря журналистам после голосования на одном из избирательных участков и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян.

По его словам, суть демократии заключается в том, чтобы сами избиратели решали, кому быть во власти или в парламенте. По итогам выборов станет понятно, кто станет главным политическим оппонентом правительства. Если же подтвердятся утверждения первого номера списка Республиканской партии Вигена Саркисяна об использовании административного ресурса, то виновные за это будут наказаны.

Отвечая на вопрос о том, почему в таком случае в выборах активно участвуют губернаторы областей, и.о. премьер-министра РА подчеркнул, что закон им этого не запрещает.

Говоря о предстоящих шагах правительства, Никол Пашинян отметил, что в программе кабинета министров четко зафиксированы положения, касающиеся преодоления бедности в течение пяти лет, решения целого ряда экономических и социальных проблем. “И в этом направлении уже сделаны важные и значимые шаги”, - отметил и.о. премьер-министра.

Говоря о возможности формирования парламентской коалиции, Никол Пашинян подчеркнул, что если социологические опросы окажутся верными, то необходимость в коалиции отпадет.

Сегодня в Армении проходят внеочередные выборы в парламент, в которых участвуют 9 партий и 2 блока. Для прохождения в парламент политическим партиям необходимо преодолеть 5% барьер, а блокам - 7%. Если необходимый барьер преодолеют только две политические силы, то занявший третье место электоральный конкурент вне зависимости от результата также получит мандаты, поскольку Конституция гарантирует присутствие в представительном органе минимум трех партий или блоков.

По данным опроса “GALLUP International association” к парламентским выборам Армении абсолютным фаворитом в предвыборной гонке является правящий блок “Мой шаг” с 69,4% голосами. За правящим блоком, как и в прошлый раз, следует партия “Процветающая Армения” с 5,7%. За партию “Просвещенная Армения” готовы отдать голоса 3,8% избирателей. Далее следует “Сасна црер” с 1,4%, Республиканская партия с 1,5%, АРФ “Дашнакцутюн” с 1,2%, блок “Мы” с 0,8%, “Оринац еркир” с 0,4%,. Следом за ОЕ расположилась партия “Выбор гражданина” с 0,3%, партия “Национальный прогресс” с 0,1%. А вот партия “Христианско-народное возрождение” зафиксировала 0% рейтинг. . Погрешность опроса составляет 3%.