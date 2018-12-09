Воскресенье, 9 Декабря 2018 12:59

АрмИнфо. <Мы не в праве сравнивать процесс подготовки к выборам в разных странах, мы даем оценку выборному процессу с точки зрения его соответствия международным стандартам>, - заявила корреспонденту АрмИнфо глава наблюдательской миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) в Армении, Посол, г-жа Урсула Гацек, отвечая на вопрос о ее оценке процесса подготовки к выборам в Армении в сравнении с другими странами постсоветского пространства, на которых Посол участвовала.

По ее словам, предварительная оценка электорального процесса будет дана позже в понедельник, предположительно в 14.30 минут. <Подготовка к выборам нами рассматривается в качестве составной части всего электорального процесса: регистрации избирателей, кандидатов в депутаты, наблюдателей, работы СМИ. Пока все было нормально>, - отметила Посол.

Она проинформировала, что наблюдательская миссия БДИПЧ/ОБСЕ будет находиться в Армении в течение 10 и более дней. <Мы будем наблюдать за процессом голосования, подсчета голосов и как они соответствуют стандартам. Мы не хотим сейчас сравнивать эти выборы и с последними выборами - все сравнения и оценки будут включены в наше заключение. Это уже 12-е по счету выборы в Армении - парламентские, президентские и референдумы. Окончательный полный отчет по этим выборам будет опубликован нами через 2 месяца, в нем будут содержаться и рекомендации по дальнейшему совершенствованию электоральной системы.

Отметим, что наблюдательская миссия БДИПЧ/ОБСЕ состоит из более 200 человек.