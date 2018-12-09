Воскресенье, 9 Декабря 2018 12:27

АрмИнфо. По положению на 11.00 в досрочных выборах в Национальное Собрание Армении приняли участие 7,76% избирателей. Об этом 9 декабря на брифинге сообщила заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лаура Галстян.

По ее словам, к указанному сроку в выборах приняли участие 201250 избирателей из 2592479 имеющих право голоса. Тем самым, к 11.00 свой гражданский долг выполнили 7,76% избирателей.

Напомним, что в Армении 9 декабря проходят досрочные выборы в Национальное Собрание Армении. В списки избирателей включены 2592

479 человек. 465 человек путем электронного голосования уже успели выполнить свой гражданский долг, проголосовав в период с 30 ноября по 2 декабря. Всего в голосовании участвуют 9 политических партий и 2 блока. 12 человек баллотируются в парламент от национальных меньшинств. Из 2010 избирательных участков 12 открылись в уголовно-исправительных учреждениях. Из 20090 представителей избирательных участков не явились 94. Всего каждый участок сформирован из 10 человек - председателя избирательного участка, его заместителей и членов. Всего за ходом выборов наблюдают 505 международных наблюдателей от 8 международных организаций и 17813 местных наблюдателей от 22 общественных организаций. Кроме того, за выборным процессом наблюдают также 77 граждан зарубежных стран. Освещают выборный процесс 1200 местных журналистов, представляющие 70 отечественных СМИ, и 80 зарубежных журналистов от 31 СМИ.