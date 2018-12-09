Воскресенье, 9 Декабря 2018 12:26

АрмИнфо."В Уголовном кодексе Армении нет статьи политическая вендетта. В УК есть четкие статьи, по которым обвиняется Роберт Кочарян", - заявил журналистам глава Службы национальный безопасности Армении Артур Ванецян, комментируя заявление второго президента Роберта Кочарян о том, что его арест является политической вендеттой.

По его словам, следственный орган выдвинул обвинения, суд все расставит по местам>, - отметил он.

Напомним, что 7 декабря Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции об аресте 2-го президента РА Роберта Кочаряна. Не дождавшись передачи вердикта следователю, Роберт Кочарян сам явился в УИУ <Ереван кентрон>, где позже был арестован. Офиса второго президента Армении назвал арест политической вендеттой.