Воскресенье, 9 Декабря 2018 12:20

АрмИнфо.По состоянию на 10:00 одна из крупнейших инициатив по мониторингу за выборами - «Независимый наблюдатель» зафиксировала следующие нарушения в Гегаркуникской, Ширакской, Лорийской и Котайкской областях

Согласно сообщению, возле избирательных участков 20/05 г.Севан Гегаркуникской области, 23/54 и 23/53 в Ванадзоре, 33/20 в селе Паник (Ширакской обл.) были развешаны агитационные плакаты.

В с. Лернанцк Лорийской области в избирательном участке 22/26 отсутствовали избирательные бюллетени партии «Мой шаг». В этой связи сообщается, что голосование было приостановлено, пока из территориального избиркома не были доставлены бюллетени.

В избирательном участке 27/33 с. Аргел Котайкской области военнослужащие, получив избирательные бюллетени, находясь в очереди, начали отделять бюллетени партии «Мой шаг». Представители «Независимых наблюдателей» предупредили председателя комиссии о необходимости выступить с соответствующим заявлением и не допускать отделять бюллетеней до того, как избиратель не уединится в кабине для голосования.