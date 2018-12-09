Воскресенье, 9 Декабря 2018 12:14

АрмИнфо.Лидер партии ППА, крупный предприниматель Гагик Царукян считает, что сегодняшние выборы в парламент являются исключительными во всех смыслах. Об этом он заявил журналистам, после того как исполнил свой гражданский долг на избирательном участке N29/29 в Ариндже.

Тем не менее, Царукян неудовлетворен предвыборными дебатами. Избиратель, по его словам, ждал предметного обсуждения, а не той лирики, которую ей преподнесли. "Граждане Армении хотели услышать программные речи относительно развития страны, а не то, как политические силы поливают друг друга грязью", - добавил он.

Как указал лидер ППА, возглавляемая им партия никогда на раздавала предвыборные взятки и не собирается. В данном контексте, как считает Царукян, правильно призывать к ответственности всех тех, кто пытается набрать политические дивиденды за счет того, что необоснованно очерняет своих оппонентов.