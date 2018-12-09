Воскресенье, 9 Декабря 2018 12:13

АрмИнфо. Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян уверен, что нынешние выборы в парламент будут беспрецедентными в истории Республики Армения.

"Через несколько часов в этом убедиться и избиратель", - заявил Ванецян в беседе с журналистами после того, как исполнил свой гражданский долг. По словам главы СНБ, он неоднократно заверял, что внеочередные выборы в армянский парламент 9-го декабря будут самые честные и справедливые выборы в Армении. На данный момент, как указал Ванецян, оперативная ситуация в стране полностью под контролем, все участки открылись вовремя. По его словам, никаких инцидентов не произошло. "В настоящее время выборы проходят нормально. Данных о взятках нет, если они будут, будьте уверены, что и СНБ и полиция быстро отреагируют",- заявил он. Сам Артур Ванецян голосовал за независимую и свободную Армению, "где гражданин решает, кто будет его властью".