Воскресенье, 9 Декабря 2018 12:09

АрмИнфо.Первый номер избирательного блока "Мы" Арам Саркисян доволен ходом всенародного голосования по досрочным выборам в Национальное Собрание Армении.

9 декабря, выполнив свой гражданский долг, Арам Саркисян сообщил журналистам, что давно мечтал о такой атмосфере, когда люди в спокойной обстановке, без какого-либо давления путем открытого и прозрачного голосования выражают свою позицию. "18 лет я боролся за это, мечтал о свободных выборах, о справедливом обществе. Будет у нас справедливое общество, все остальные проблемы решаемы", - отметил кандидат в депутаты, добавив, что сегодня важнейшие выборы, которые оставят свой след как на настоящем, так и на будущем Армении. Арам Саркисян доволен и предвыборной кампанией, которая характеризовалась равными условиями для всех партий и блоков. "Единственный недостаток предвыборной кампании - короткий промежуток времени", - подчеркнул кандидат в депутаты. Отметим, что Арам Саркисян идет первым номером блока "Мы", в который входят партии "Республика" и "Свободные демократы". Следом за ним следуют глава партии "Свободные демократы" Хачатур Кокобелян, вице-председатель Анжела Хачатрян и представитель партии "Республика", и.о. министра юстиции РА Артак Зейналян. Напомним, что в Армении 9 декабря проходят досрочные выборы в Национальное Собрание Армении. . В списки избирателей включены 2575 939 человек. 465 человек путем электронного голосования уже успели выполнить свой гражданский долг, проголосовав в период с 30 ноября по 2 декабря. Всего в голосовании участвуют 9 политических партий и 2 блока. 12 человек баллотируются в парламент от национальных меньшинств. Из 2010 избирательных участков 12 открылись в уголовно-исправительных учреждениях. Всего за ходом выборов наблюдают 505 международных наблюдателей от 8 международных организаций и 17813 местных наблюдателей от 22 общественных организаций. Кроме того, за выборным процессом наблюдают также 77 граждан зарубежных стран. Освещают выборный процесс 1200 местных журналистов, представляющие 70 отечественных СМИ, и 80 зарубежных журналистов от 31 СМИ.