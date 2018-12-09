Воскресенье, 9 Декабря 2018 11:53

АрмИнфо."Поздравляю всех граждан Армении со столь знаменательным днем - выборами в парламент. Сегодня граждане Армении должны решить, в какой стране им хочется жить", - заявил журналистам президент Армении Армен Саркисян, проголосовавший на избирательном участке 9/59.

По словам президента, путем свободного волеизъявления граждане Армении должны определиться со своим выбором относительно будущего своих детей. Следовательно, как считает Саркисян, каждый избиратель должен ответственно отнестись к своему выбору. "Надеюсь, что эти выборы будут свободными, справедливыми и во имя будущего", - заявил он.

В Армении проходят внеочередные выборы в парламент, в которых участвуют 9 партий и 2 блока: блок <Мой шаг> и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Республиканская партия Армении, партии <Процветающая Армения>, <Просвещенная Армения>, <Сасна црер>, АРФ Дашнакцутюн, <Оринац еркир>, <Решение гражданина>, <Национальный прогресс>, <Христианско-народное возрождение> и блок <Мы>. Для прохождения в парламент политическим партиям необходимо преодолеть 5% барьер, а блокам - 7%. Если необходимый барьер преодолеют только две политические силы, то занявший третье место электоральный конкурент вне зависимости от результата также получит мандаты, поскольку Конституция гарантирует присутствие в представительном органе минимум трех партий или блоков.