Воскресенье, 9 Декабря 2018 11:38

АрмИнфо. "Я проголосовал за развитие Армении, за управление государством посредством инновационных программ, за создание рабочих мест, а не их сокращение, за преодоление внутренних и внешних угроз посредством инновационных подходов" - заявил 9 декабря журналистам лидер партии "Оринац еркир" Артур Багдасарян после того, как проголосовал на избирательном участке 9/50.

В частности, он отметил, что с момента старта голосования и по настоящее время не было зафиксировано каких-либо сигналов о нарушениях или препятствий. "Выборы проходят нормально. Желаю нашему народу справедливых выборов", - заключил он, выразив уверенность, что партия пройдет в парламент.

Отметим, что в Армении проходят внеочередные выборы в парламент, в которых участвуют 9 партий и 2 блока. Число избирателей, согласно данным Центризбиркома, составляет 2.575.939 человек. Сегодня с 8:00 утра по всей стране открылись 2010 избирательных участков, голосование завершится в 20:00. За выборами наблюдают 8 международных и 22 местных организаций. Выборы, помимо местных СМИ, освещают 32 иностранных медиа.