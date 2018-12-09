Воскресенье, 9 Декабря 2018 11:30

АрмИнфо.Первый номер избирательного списка партии "Сасна црер" Варужан Аветисян проголосовал за суверенную, и мощную Армению - Армению для всех армян.

В беседе с журналистами он отметил, что для достижения этой цели имеются все предпосылки, и необходимо работать вместе для их претворения в реальность. На просьбу прокомментировать слова начальника Полиции РА Валерия Осипяна о беспрецедентном характере предвыборной кампании, Варужан Аветисян заметил, что не начальник Полиции должен давать оценку выборным процессам, поскольку это не входит в его полномочия. "По нашему мнению, начальник Полиции вообще должен воздерживаться от политических заявлений и не входить в политику. Сейчас мы находимся на переходном этапе и уверены, что скоро не будем свидетелями подобных явлений", - отметил кандидат в депутаты.

На вопрос о том, что для проведения выборов созданы все условия, Варужан Аветисян подчеркнул, что страна переживает непростой период. "Мы живем в такое время, при котором о равных условиях говорить не приходится, но это переходный этап, который, уверены, приведет нас к свободным, справедливым, равным и прозрачным выборам. Сейчас есть свобода, но мы вместе с народом обеспечим продолжение", - отметил Варужан Аветисян.

Сегодня в Армении проходят внеочередные выборы в парламент, в которых участвуют 9 партий и 2 блока: блок <Мой шаг> и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Республиканская партия Армении, партии <Процветающая Армения>, <Просвещенная Армения>, <Сасна црер>, АРФ Дашнакцутюн, <Оринац еркир>, <Решение гражданина>, <Национальный прогресс>, <Христианско-народное возрождение> и блок <Мы>. Для прохождения в парламент политическим партиям необходимо преодолеть 5% барьер, а блокам - 7%. Если необходимый барьер преодолеют только две политические силы, то занявший третье место электоральный конкурент вне зависимости от результата также получит мандаты, поскольку Конституция гарантирует присутствие в представительном органе минимум трех партий или блоков.