Воскресенье, 9 Декабря 2018 11:12

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, возглавляющий список предвыборного блока "Мой шаг" надеется, что армянского избирателя хмурой погодой не напугать. "Несмотря на дождь, снег и отсутствие "избирательных газелей" все на избирательные участки", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Сегодня в Армении проходят внеочередные выборы в парламент, в которых участвуют 9 партий и 2 блока: блок <Мой шаг> и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Республиканская партия Армении, партии <Процветающая Армения>, <Просвещенная Армения>, <Сасна црер>, АРФ Дашнакцутюн, <Оринац еркир>, <Решение гражданина>, <Национальный прогресс>, <Христианско-народное возрождение> и блок <Мы>. Для прохождения в парламент политическим партиям необходимо преодолеть 5% барьер, а блокам - 7%. Если необходимый барьер преодолеют только две политические силы, то занявший третье место электоральный конкурент вне зависимости от результата также получит мандаты, поскольку Конституция гарантирует присутствие в представительном органе минимум трех партий или блоков.

По данным опроса к парламентским выборам Армении абсолютным фаворитом в предвыборной гонке является правящий блок <Мой шаг> с 69,4% голосами. За правящим блоком, как и в прошлый раз, следует партия <Процветающая Армения> с 5,7%. За партию <Просвещенная Армения> готовы отдать голоса 3,8% избирателей. Далее следует <Сасна црер> с 1,4%, Республиканская партия с 1,5%, АРФ <Дашнакцутюн> с 1,2%, блок <Мы> с 0,8%, <Оринац еркир> с 0,4%,. Следом за ОЕ расположилась партия <Выбор гражданина> с 0,3%, партия <Национальный прогресс> с 0,1%. А вот партия <Христианско-народное возрождение> зафиксировала 0% рейтинг. 8,7% респондентов отказались ответить на вопросы, 7% затруднились с ответом. Согласно опросу, в выборах будут участвовать 75,5% респондентов, скорее намерены участвовать 14,6%, скорее не будут участвовать 2,7%, а вот 5,7% точно не намерены участвовать. Погрешность опроса составляет 3%.