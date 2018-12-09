|Полиция РА получила 81 сигнал о нарушениях в рамках предвыборных агитаций
|По положению на 14.00 в Армении на внеочередных парламентских выборах проголосовали 24,52% избирателей
|Наира Зограбян обратилась к населению Сюникской области не поддаваться указаниям, исходящим от губернатора Унана Погосяна
|Никол Пашинян: Обязательно пойдите и проголосуйте
|Никол Пашинян: Даже предыдущие власти не осмеливались предъявить мне обвинения в кровопролитии по делу 1 марта 2008 года
|Техника в очередной раз не распознала отпечатки пальцев Сержа Саргсяна на выборах
|Эдмон Марукян: Сегодня завершится борьба нового со старым
|Никол Пашинян: Я проголосовал за справедливую, свободную и счастливую Армению
|Экс-глава армянской таможни Армен Аветисян надеется на официальную “индульгенцию”
|Армен Рустамян: Я проголосовал во имя оправдания надежд нашего народа
|Глава СНБ: Давид Шахназарян не явился в СНБ и не представил каких-либо свидетельств в обоснование своих заявлений
|Директор СНБ Армении: Я никогда не делал ничего такого, чего бы мне пришлось стыдиться
|Католикос голосовал за то, чтобы народ жил в безопасности, любви и согласии
|Председатель НС РА проголосовал за безопасность Армении и Арцаха
|Подготовка к выборам шла в нормальном русле - Посол Урсула Гацек
|По положению на 11.00 в выборах в Национальное Собрание Армении приняли участие 7,76% избирателей
|Глава СНБ: В Уголовном кодексе Армении есть четкие статьи, по которым обвиняется Роберт Кочарян
|Инициатива «Независимый наблюдатель» сообщает о некоторых нарушениях в избирательных участках областей Армении
|Гагик Царукян неудовлетворен предвыборными дебатами
|Артур Ванецян голосовал за независимую и свободную Армению, где гражданин решает, кто будет его властью
|Первый номер избирательного блока "Мы" доволен ходом всенародного голосования
|Армен Саркисян: Гражданам Армении предстоит определиться со своим будущим
|Артур Багдасарян: Я проголосовал за развитие Армении
|Варужан Аветисян: Не начальник Полиции должен давать оценку выборным процессам
|Никол Пашинян: Несмотря на дождь, снег и отсутствие "избирательных газелей", все на избирательные участки
|Начальник Полиции РА: визит представителей Полиции в редакцию News.am преследовал цель получения некоторых материалов, связанных с предвыборной кампанией
|Виген Саркисян призывает проголосовать за ту политическую силу, с которой избиратель связывает будущее Армении
|Начальник Полиции РА: Перед законом все равны
|Полиция РА: Обнаружение в Праге Нарека Саркисяна стало итогом эффективного взаимодействия Полиции Армении с Интерполом
|Начальник Полиции Армении: Нынешняя предвыборная избирательная кампания была беспрецедентной по масштабам
|Глава ЦИК: Досрочные выборы в Национальное Собрание Армении пока проходят нормально
|Глава наблюдательской миссии Бюро ОБСЕ готова встретиться с прессой
|В Армении автомобильные дороги в основном проходимы
|В день внеочередных парламентских выборов в Министерстве обороны Армении задействован телефон "горячей линии".
|Сегодня в Армении проходят внеочередные выборы в парламент
|Ванецян: Прослушка моего разговора с Пашиняном была смонтирована
|В Вене начала работу конференция Восточного Партнерства «Сильная экономика для более сильных обществ»
|Редакция News.am выступила с заявлением в связи с сегодняшним посещением редакции сайта сотрудниками полиции
|РПА: Власти инициировали арест Кочаряна для того, чтобы перед выборами оказать давление на оппонентов
|Зограб Мнацакянян встретился с Генсеком ОБСЕ и спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу
|Адвокаты Роберта Кочаряна уверены, давление на судей продолжается
|Виктор Согомонян: Я не сомневаюсь, что скоро Роберт Кочарян вновь окажется на свободе, ему предстоит сделать еще многое для Армении и Карабаха
|Роберт Кочарян отправился в здание СНБ, где расположено УИУ "Ереван Кентрон"
|Роберт Кочарян: Решение о моем аресте является политической вендеттой
|В Праге обнаружен племянник Сержа Саргсяна Нарек Саркисян, скрывающийся под именем Франклин Гонсалес
|Алиев и Пашинян пока не пришли к консенсусу по вопросу пленных
|Пашинян потребовал объяснений от Лукашенко и был удовлетворен разговором
|ПАСЕ направит в Армению 10 наблюдателей для мониторинга за выборами
|Перевал Варденяц закрыт для тяжелых грузовиков и большегрузов с прицепом
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|Вследствие злоупотреблений при строительстве по программе <Север-Юг> государству нанесен ущерб в размере 23,5 млрд драмов
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|Баку направил ноту Москве в связи с участием на заседании Лазаревского клуба представителей Арцаха и прозвучавшими там заявлениями
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АрмИнфо. Лидер предвыборного списка экс- правящей Республиканской партии экс-глава Министерства обороны Виген Саркисян надеется, что к концу дня выборов армянское общество станет более сплоченным.
"Армения, которая сегодня стоит перед столь важными вызовами, просто нуждается в консолидации сил. Формирование внутреннего врага для нас очень опасно", - заявил он журналистам после того, как проголосовал на избирательном участке 9/47 в центре Еревана.
По его словам, он связывает большие надежды с текущими выборами в парламент. Виген Саркисян призывает всех избирателей не оставаться стороне и сегодня принять активное участие в избирательном процессе вне зависимости от политических предпочтений. "Самое худшее, что можете сделать - это остаться дома. Обязательно приходите на выборы и осознанно проголосуйте за ту политическую силу, с которой связываете будущее своей страны", - отметил он.
Лидер списка РПА сообщил, что третий президент Армении Серж Саргсян обязательно примет участие в выборах. Вместе с тем он воздержался называть на каком участке он будет голосовать.
В Армении проходят внеочередные выборы в парламент, в которых участвуют 9 партий и 2 блока. Число избирателей, согласно данным Центризбиркома, составляет 2.575.939 человек. Сегодня с 8:00 утра по всей стране открылись 2010 избирательных участков, голосование завершиться в 20:00. За выборами будут наблюдать 8 международных и 22 местных организаций. Выборы помимо местных СМИ будут освещать 32 иностранных медиа.
|Полиция РА получила 81 сигнал о нарушениях в рамках предвыборных агитаций
|По положению на 14.00 в Армении на внеочередных парламентских выборах проголосовали 24,52% избирателей
|Наира Зограбян обратилась к населению Сюникской области не поддаваться указаниям, исходящим от губернатора Унана Погосяна
|Никол Пашинян: Обязательно пойдите и проголосуйте
|Никол Пашинян: Даже предыдущие власти не осмеливались предъявить мне обвинения в кровопролитии по делу 1 марта 2008 года
|Техника в очередной раз не распознала отпечатки пальцев Сержа Саргсяна на выборах
|Эдмон Марукян: Сегодня завершится борьба нового со старым
|Никол Пашинян: Я проголосовал за справедливую, свободную и счастливую Армению
|Экс-глава армянской таможни Армен Аветисян надеется на официальную “индульгенцию”
|Армен Рустамян: Я проголосовал во имя оправдания надежд нашего народа
|Глава СНБ: Давид Шахназарян не явился в СНБ и не представил каких-либо свидетельств в обоснование своих заявлений
|Директор СНБ Армении: Я никогда не делал ничего такого, чего бы мне пришлось стыдиться
|Католикос голосовал за то, чтобы народ жил в безопасности, любви и согласии
|Председатель НС РА проголосовал за безопасность Армении и Арцаха
|Подготовка к выборам шла в нормальном русле - Посол Урсула Гацек
|По положению на 11.00 в выборах в Национальное Собрание Армении приняли участие 7,76% избирателей
|Глава СНБ: В Уголовном кодексе Армении есть четкие статьи, по которым обвиняется Роберт Кочарян
|Инициатива «Независимый наблюдатель» сообщает о некоторых нарушениях в избирательных участках областей Армении
|Гагик Царукян неудовлетворен предвыборными дебатами
|Артур Ванецян голосовал за независимую и свободную Армению, где гражданин решает, кто будет его властью
|Первый номер избирательного блока "Мы" доволен ходом всенародного голосования
|Армен Саркисян: Гражданам Армении предстоит определиться со своим будущим
|Артур Багдасарян: Я проголосовал за развитие Армении
|Варужан Аветисян: Не начальник Полиции должен давать оценку выборным процессам
|Никол Пашинян: Несмотря на дождь, снег и отсутствие "избирательных газелей", все на избирательные участки
|Начальник Полиции РА: визит представителей Полиции в редакцию News.am преследовал цель получения некоторых материалов, связанных с предвыборной кампанией
|Виген Саркисян призывает проголосовать за ту политическую силу, с которой избиратель связывает будущее Армении
|Начальник Полиции РА: Перед законом все равны
|Полиция РА: Обнаружение в Праге Нарека Саркисяна стало итогом эффективного взаимодействия Полиции Армении с Интерполом
|Начальник Полиции Армении: Нынешняя предвыборная избирательная кампания была беспрецедентной по масштабам
|Глава ЦИК: Досрочные выборы в Национальное Собрание Армении пока проходят нормально
|Глава наблюдательской миссии Бюро ОБСЕ готова встретиться с прессой
|В Армении автомобильные дороги в основном проходимы
|В день внеочередных парламентских выборов в Министерстве обороны Армении задействован телефон "горячей линии".
|Сегодня в Армении проходят внеочередные выборы в парламент
|Ванецян: Прослушка моего разговора с Пашиняном была смонтирована
|В Вене начала работу конференция Восточного Партнерства «Сильная экономика для более сильных обществ»
|Редакция News.am выступила с заявлением в связи с сегодняшним посещением редакции сайта сотрудниками полиции
|РПА: Власти инициировали арест Кочаряна для того, чтобы перед выборами оказать давление на оппонентов
|Зограб Мнацакянян встретился с Генсеком ОБСЕ и спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу
|Адвокаты Роберта Кочаряна уверены, давление на судей продолжается
|Виктор Согомонян: Я не сомневаюсь, что скоро Роберт Кочарян вновь окажется на свободе, ему предстоит сделать еще многое для Армении и Карабаха
|Роберт Кочарян отправился в здание СНБ, где расположено УИУ "Ереван Кентрон"
|Роберт Кочарян: Решение о моем аресте является политической вендеттой
|В Праге обнаружен племянник Сержа Саргсяна Нарек Саркисян, скрывающийся под именем Франклин Гонсалес
|Алиев и Пашинян пока не пришли к консенсусу по вопросу пленных
|Пашинян потребовал объяснений от Лукашенко и был удовлетворен разговором
|ПАСЕ направит в Армению 10 наблюдателей для мониторинга за выборами
|Перевал Варденяц закрыт для тяжелых грузовиков и большегрузов с прицепом
|Апелляционный суд Армении принял решение об аресте второго президента РА Роберта Кочаряна
|С 8 по 12 декабря в Армении ожидаются осадки
|Вследствие злоупотреблений при строительстве по программе <Север-Юг> государству нанесен ущерб в размере 23,5 млрд драмов
|Пашинян и Алиев побеседовали в Санкт-Петербурге
|Баку направил ноту Москве в связи с участием на заседании Лазаревского клуба представителей Арцаха и прозвучавшими там заявлениями
|По итогам встречи Мнацаканян-Мамедьяров Минские посредники выступили с заявлением
|Политические силы Армении подводят итоги предвыборной кампании
|«Все, что обещал сделать, сделано» - Пашинян о разговоре с Лукашенко
|Кремль: вопрос о новом генеральном секретаре ОДКБ остается нерешенным
|И.о. главы МИД Армении в Милане провел ряд встреч на высоком уровне
|В ходе внеочередных парламентских выборов в Армении будет действовать группа быстрого реагирования Палаты адвокатов
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