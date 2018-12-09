Воскресенье, 9 Декабря 2018 10:58

АрмИнфо. Лидер предвыборного списка экс- правящей Республиканской партии экс-глава Министерства обороны Виген Саркисян надеется, что к концу дня выборов армянское общество станет более сплоченным.

"Армения, которая сегодня стоит перед столь важными вызовами, просто нуждается в консолидации сил. Формирование внутреннего врага для нас очень опасно", - заявил он журналистам после того, как проголосовал на избирательном участке 9/47 в центре Еревана.

По его словам, он связывает большие надежды с текущими выборами в парламент. Виген Саркисян призывает всех избирателей не оставаться стороне и сегодня принять активное участие в избирательном процессе вне зависимости от политических предпочтений. "Самое худшее, что можете сделать - это остаться дома. Обязательно приходите на выборы и осознанно проголосуйте за ту политическую силу, с которой связываете будущее своей страны", - отметил он.

Лидер списка РПА сообщил, что третий президент Армении Серж Саргсян обязательно примет участие в выборах. Вместе с тем он воздержался называть на каком участке он будет голосовать.

В Армении проходят внеочередные выборы в парламент, в которых участвуют 9 партий и 2 блока. Число избирателей, согласно данным Центризбиркома, составляет 2.575.939 человек. Сегодня с 8:00 утра по всей стране открылись 2010 избирательных участков, голосование завершиться в 20:00. За выборами будут наблюдать 8 международных и 22 местных организаций. Выборы помимо местных СМИ будут освещать 32 иностранных медиа.