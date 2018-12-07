Пятница, 7 Декабря 2018 21:11

АрмИнфо. Редакции News.am выступила с заявлением в связи с сегодняшним посещением редакции сотрудниками полиции



В заявлении, в частности, говорится, что в ходе предвыборной агитации редакция публиковала прямые эфиры представителей различных политических сил. В том числе, прямой эфир пресс-секретаря РПА Эдуарда Шармазанова, в котором последний отметил, что тех, кто поддерживает кандидатов от РПА, приглашают в полицию для объяснительной беседы.



“7 декабря сотрудники полиции Армении посетили редакцию сайта News.am и запросили предъявить доказательства, подтверждающие подлинность данных публикаций. Также сотрудники полиции заявили, что это не последний их визит, и они еще посетят офис в связи с той или иной публикацией. После того, как главный редактор сайта опубликовала на своей странице в соцсети Facebook сообщение о том, что полиция посетила офис сайта, в News.am пришли двое полицейских, которые пытались заверить, что не знают, кто и зачем пприходил в редакцию и что вероятно этот человек не являлся сотрудником полиции”, - отмечается в заявлении.



Также в заявлении говорится, что полицейские очевидно сознавали, что данные действия, а также заявление о том, что сотрудники полиции вернутся является давлением на прессу перед досрочными выборами в парламент, с целью помешать всестороннему освещению предвыборной агитации. В стране, объявившей себя демократическим и законным государством, такой подход неприемлем и ставит под угрозу свободу слова.



Редакция заявила, что будет продолжать работу также, как и раньше, а именно, предоставить обществу беспристрастную и исчерпывающую информацию и не допустит каких-либо нарушений своих прав и давления на прессу прямым или косвенным образом”.



Позднее Полиция РА выступила с заявлением, в котором подтвердила факт визита своего сотрудника в редакцию агентства для вручения сообщения. В дело вмешались адвокаты редакции, ознакомились с документом и руководство редакции подписалось о получении письма.