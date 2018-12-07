Пятница, 7 Декабря 2018 20:07

АрмИнфо. <Апелляционный суд Армении 13 августа освободил Роберта Кочаряна из- под стражи, так как смог противостоять давлению, которое на него оказывалось>, - заявил 7 декабря на пресс- конференции Айк Алумян - адвокат второго президента РА Роберта Кочаряна, которорый был сегодня арестован решением Апелляционного суда.

Он отметил, что однако, после этого решения давление на суды усилилось. "Вы помните о том, что говорил и.о. премьер-министра Никол Пашинян 17 августа в ходе митинга на Площади Республики, какие очевидные угрозы звучали в адрес судей. Всем стало очевидно, что это касается в первую очередь того судьи, который вынес решение об освобождении Кочаряна. Кроме того в адрес этого судьи в соцсетях появлялись различные угрозы и создавалась атмосфера ненависти", - подчеркнул Алумян.

"4 декабря, когда суд уже выслушал наши жалобы и должен был вынести по ним решение, в этот самый день и.о. премьер-министра вновь стал озвучивать угрозы в адрес судей. Он отметил, что приведет всех представителей прежней власти в суд, и если судьи не станут их наказывать, то будут наказаны сами судьи. Те кто находится в правительстве может наказать тех кого захотят", - пояснил Алумян. Он также заметил, что эти угрозы достигли своей цели. "В основе данного решения были исключительно угрозы, а не юридическое обоснование. Выбор судьи был не случаен, им стал тот, кто является наиболее уязвимым перед этими угрозами. Он не смог бы противостоять угрозам",

- отметил адвокат.

Алумян также сказал, что как оказывается, впредь ходатайство о залоге нужно представлять не в суд, а просить об этом главу СНБ, потому что именно он за кулисами выносит такие решения.

В свою очередь адвокат Рубен Саакян отметил, что угрозы не подействовали на судью Александра Азаряна. "Однако, не стоит сравнивать судью Азаряна с судьей <Грачиком-Вачиком>. Зайти на сайт, на котором адвокаты оценивают деятельность судей и сравните позицию, на которой находится судья Азарян и Ваче Маркарян. Речь идет о гражданской смелости и сознательности, она либо есть, либо ее нет", - заключил Саакян.