Пятница, 7 Декабря 2018 19:47

АрмИнфо.<Я не сомневаюсь, что скоро Роберт Кочарян вновь окажется на свободе, ему нужно совершить еще много для Армении и Карабаха>, - заявил на пресс-конференции 7 декабря руководитель офиса, арестованного сегодня Апеляционным судом второго президента Армении Роберта Кочаряна, Виктор Согомонян.

" Сегодня Апелляционный суд оставил в силе решение судьи - ни то Грача, ни то Ваче "который хочешь - не хочешь, а должен был вынести решение об аресте". Все эти дни мы удивлялось тому, до какой степени можно наплевательски относиться к общественному мнению и общественности в целом. То есть, как можно исходя из узких интересов, или возможно из собственных побуждений, решать, арестовывать второго президента или нет. Хочешь - не хочешь, а его нужно "закрыть". Мы имеем дело с беспрецедентными явлениями", - подчеркнул Согомонян.

Согомонян подчеркнул, что в результате грубого давления это решение было принято вновь. "Можно только догадываться о том, насколько правильно это решение, о том, какое клеймо оно оставляет в истории Армении и то, какие последствия оно за собой повлечет. Но то что произошло - является позором, это очевидно. Я имею ввиду весь этот процесс от начала и до конца, то есть сфабрикованное уголовное дело, слепая цель личной вендетты, и обыденные обсуждения о том, как его поймать, кто обидится, а кто нет", - подчеркнул руководитель офиса второго президента.

Он также отметил, что не сомневается в том, что Роберт Кочарян окажется на свободе. "Я нисколько не сомневаюсь в том, что все это скоро закончится, а также в том, что второй президент Армении в ближайшее время окажется на свободе. Ему нужно совершить еще многое для Армении и Карабаха", - заключил Согомонян.