Пятница, 7 Декабря 2018 19:21

АрмИнфо. Роберт Кочарян не стал дожидаться, когда решение суда о его аресте будет отправлено следователю и тот явится за ним. Кочарян сам отправился в здание СНБ, где расположено УИУ "Ереван Кентрон". Об этом 7 декабря на пресс-конференции сообщил адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян.

Адвокат проинформировал, что Кочарян не явился на пресс-конференцию, потому что находится в здании СНБ, дожидаясь соответствующего судебного решения.

Адвокат отметил, что на сегодняшнем заседании суда не присутствовал Генеральный прокурор Армении Артур Давтян. Алумян подчеркнул, что параллельно обращению в Кассационной суд, адвокаты Кочаряна намерены подготовить обращение в Европейский суд по правам человека. "Мы не станем дожидаться решения Кассационного суда, так как мы не можем считать его эффективным", - заявил адвокат.

Напомним, что Аапелляционный суд Армении принял сегодня решение об аресте второго президента РА Роберта Кочаряна по обвинению в свержении конституционного строя в рамках дела 1 марта 2008 года.