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 Пятница, 7 Декабря 2018 17:35
Татевик Шагунян

В Праге обнаружен племянник Сержа Саргсяна Нарек Саркисян, скрывающийся под именем Франклин Гонсалес

В Праге обнаружен племянник Сержа Саргсяна Нарек Саркисян, скрывающийся под именем Франклин Гонсалес

АрмИнфо. Полиция Армении при сотрудничестве с Интерполом и зарубежными коллегами 6 декабря в Праге обнаружила находящегося в международном розыске племянника третьего президента РА Сержа Саргсяна Нарека Саркисяна - сына Александра (Сашик) Саркисяна.

Во время обнаружения при нем был фальшивый паспорт гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса. Полиция обратилась в Генпрокуратуру для организации процесса экстрадиции Саркисяна. Отметим, что  Саркисян обвиняется в незаконном приобретении, хранении, ношении, транспортировке или реализации оружия и боеприпасов, а также в незаконном приобретении, хранении, использовании и реализации наркотиков и наркотических препаратов.

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